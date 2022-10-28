İstanbul'da bankadan çuvalla para soygununda görüntüler ortaya çıktı! Kaçmak isterken yakalandılar: Uyrukları şaşırttı





Gözaltına alınan iki şüphelinin üzerinde yapılan aramada, toplamı yaklaşık 1 milyon 700 bin lira tutarında olan, 23 bin 120 Euro, 54 bin 550 Dolar, 2 bin 560 Sterlin, 131 bin 90 TL ve 557 Kolombiya Peso'su ele geçirildi. Kolombiya uyruklu 2 şüpheli, ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.