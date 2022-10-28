İstanbul'da bankadan çuvalla para soygununda görüntüler ortaya çıktı! Kaçmak isterken yakalandılar: Uyrukları şaşırttı

Şişli'de, bankadan nakil için poşetlenerek banko kenarına bırakılan paraları çalan iki şüpheli Sarp Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparken yakalandı. Kolombiya uyruklu oldukları öğrenilen hırsızlık şüphelilerinin üzerinden yaklaşık 1 milyon 700 bin lira tutarında döviz ve Türk lirası çıktı. Güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlığın, banka çalışanlarının masalarından ayrıldıkları sırada gerçekleştiği anlaşıldı.
Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'ndeki bir bankada dün saat 13.30 sıralarında gerçekleşen olayın ardından harekete geçen polis, hırsızlığı gerçekleştirenlerin Kolombiya uyruklu J.L.G.S. (43) ve J.A.C (40) olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler, Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak isterken yakalandı.
Gözaltına alınan iki şüphelinin üzerinde yapılan aramada, toplamı yaklaşık 1 milyon 700 bin lira tutarında olan, 23 bin 120 Euro, 54 bin 550 Dolar, 2 bin 560 Sterlin, 131 bin 90 TL ve 557 Kolombiya Peso'su ele geçirildi. Kolombiya uyruklu 2 şüpheli, ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.