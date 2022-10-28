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    Türkiye sağlık üstüne haline geldi! Bugüne kadar 16 ilde 20 şehir hastanesi hizmete girdi

    16 ildeki 20 şehir hastanesi sayesinde Türkiye, sağlık üssü haline geldi. 2018’de ilk açılan hastanelerden Eskişehir Şehir Hastanesi ise 4. yaşına girdi. 7,7 milyon hastaya ayaktan, 225 bin hastaya yatarak, 193 bin hastaya da ameliyat ile hizmet verildi. 13 hastanenin de yapımına devam ediliyor.

    Şehir hastaneleri artıyor

    Türkiye'de sağlık alanındaki reformlar kapsamında bugüne kadar 16 ilde 20 şehir hastanesi hizmete girdi. 175 milyonu aşkın sağlık hizmeti alındı. İlk kez 2017'de Yozgat'ta açılan şehir hastanelerinin alan olarak en büyüğü geçtiğimiz günlerde açılan Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi oldu. "Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen şehir hastanelerindeki hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunuyor. Açıldığı günden bu yana 7,7 milyon hastaya ayaktan hizmet veren ve nitelikli birimleriyle çevre illerdeki hastaların da tedavi için sıkça tercih ettiği Eskişehir Şehir Hastanesi ise 4. yaş gününü kutluyor.



    BİN 235 YATAĞA YÜKSELTİLDİ
    Yaklaşık 350 bin metrekare kapalı alana konumlandırılan ve 6 bloktan oluşan hastanede bugüne kadar 193 bin hasta ameliyat edildi. 2018 yılının ekim ayında 1081 yatakla hizmete başlayan Eskişehir Şehir Hastanesi, vatandaşın yoğun ilgisi sayesinde bin 235 yatak kapasitesine ulaştırıldı. Yapımı devam eden şehir hastaneleri ise şöyle:
    Kütahya Şehir Hastanesi
    Gaziantep Şehir Hastanesi
    Kocaeli Şehir Hastanesi
    İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi
    Aydın Şehir Hastanesi
    Samsun Şehir Hastanesi
    Trabzon Şehir Hastanesi
    Antalya Şehir Hastanesi
    Ordu Şehir Hastanesi
    Denizli Şehir Hastanesi
    Sakarya Şehir Hastanesi
    Şanlıurfa Şehir Hastanesi
    Diyarbakır Şehir Hastanesi

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    Haberler Yaşam Türkiye sağlık üstüne haline geldi! Bugüne kadar 16 ilde 20 şehir hastanesi hizmete girdi
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