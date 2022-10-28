Türkiye sağlık üstüne haline geldi! Bugüne kadar 16 ilde 20 şehir hastanesi hizmete girdi

Türkiye'de sağlık alanındaki reformlar kapsamında bugüne kadar 16 ilde 20 şehir hastanesi hizmete girdi. 175 milyonu aşkın sağlık hizmeti alındı. İlk kez 2017'de Yozgat'ta açılan şehir hastanelerinin alan olarak en büyüğü geçtiğimiz günlerde açılan Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi oldu. "Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen şehir hastanelerindeki hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunuyor. Açıldığı günden bu yana 7,7 milyon hastaya ayaktan hizmet veren ve nitelikli birimleriyle çevre illerdeki hastaların da tedavi için sıkça tercih ettiği Eskişehir Şehir Hastanesi ise 4. yaş gününü kutluyor.