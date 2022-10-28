Türkiye sağlık üstüne haline geldi! Bugüne kadar 16 ilde 20 şehir hastanesi hizmete girdi

Türkiye'de sağlık alanındaki reformlar kapsamında bugüne kadar 16 ilde 20 şehir hastanesi hizmete girdi. 175 milyonu aşkın sağlık hizmeti alındı. İlk kez 2017'de Yozgat'ta açılan şehir hastanelerinin alan olarak en büyüğü geçtiğimiz günlerde açılan Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi oldu. "Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen şehir hastanelerindeki hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunuyor. Açıldığı günden bu yana 7,7 milyon hastaya ayaktan hizmet veren ve nitelikli birimleriyle çevre illerdeki hastaların da tedavi için sıkça tercih ettiği Eskişehir Şehir Hastanesi ise 4. yaş gününü kutluyor.
BİN 235 YATAĞA YÜKSELTİLDİ
Yaklaşık 350 bin metrekare kapalı alana konumlandırılan ve 6 bloktan oluşan hastanede bugüne kadar 193 bin hasta ameliyat edildi. 2018 yılının ekim ayında 1081 yatakla hizmete başlayan Eskişehir Şehir Hastanesi, vatandaşın yoğun ilgisi sayesinde bin 235 yatak kapasitesine ulaştırıldı. Yapımı devam eden şehir hastaneleri ise şöyle:
Kütahya Şehir Hastanesi
Gaziantep Şehir Hastanesi
Kocaeli Şehir Hastanesi
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi
Aydın Şehir Hastanesi
Samsun Şehir Hastanesi
Trabzon Şehir Hastanesi
Antalya Şehir Hastanesi
Ordu Şehir Hastanesi
Denizli Şehir Hastanesi
Sakarya Şehir Hastanesi
Şanlıurfa Şehir Hastanesi
Diyarbakır Şehir Hastanesi