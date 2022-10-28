Konya’da feci anlar! Motosiklet tır ile çarpıştı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde motosiklet sürücüsü Tunahan Karakök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan motosiklette bulunan 18 yaşındaki Necati Evrim ise ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan kazaya karışarak kaçan tır sürücüsü ise olay yerine yakın bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı.