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    • Yaşam
    • 28.10.2022 14:06
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    • 28.10.2022 14:06
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    Otomobili yolda kalan sürücü 150 metrelik uçurumda ölü bulundu

    Rize'nin Hemşin ilçesinde kaya düşmesi sonucu kapanan yolda otomobili bulunan Köksal Albay'ın, 150 metrelik uçurumda cansız bedenine ulaşıldı. Albay'ın yoldaki kaya parçalarını kaldırmaya çalıştığı sırada uçuruma düştüğü düşünülüyor.

    Otomobili yolda kendisi uçurumda bulundu

    Rize'nin Hemşin ilçesinde kaybolan 54 yaşındaki Köksal Albay'ın cansız bedeni 150 metrelik uçurumda bulundu.

    OTOMOBİLİ BULUNDU
    Hemşin ilçesi Akyamaç Şelalesinde gece saatlerinde, kaya düşmesiyle kapanan yolda otomobil gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri otomobilin kayıp ihbarında bulunulan Köksal Albay'a (54) ait olduğunu belirledi.

    Albay'ın ayakkabası çevrede bulunması üzerine AFAD ekipleri Albay'ı bulmak için çalışma başlattı.

    CESEDİ UÇURUMDAN ÇIKARILDI
    Çalışmalar sonucunda AFAD ekipleri saat 03:30 sıralarında 150 metrelik uçurumda Albay'ın cansız bedenine ulaştı. Ekipler Albay'ın cansız bedenini sedyeye koyup halatlarla yola çıkardı. Albay'ın cenazesi, otopsi yapılmak için adli tıp morguna kaldırıldı.

    Yoldaki kaya parçalarını kaldırmaya çalıştığı sırada uçuruma düştüğü düşünülen 54 yaşındaki Albay'ın ölüm nedeni araştırılıyor.

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