Otomobili yolda kalan sürücü 150 metrelik uçurumda ölü bulundu

Rize'nin Hemşin ilçesinde kaybolan 54 yaşındaki Köksal Albay'ın cansız bedeni 150 metrelik uçurumda bulundu.

OTOMOBİLİ BULUNDU

Hemşin ilçesi Akyamaç Şelalesinde gece saatlerinde, kaya düşmesiyle kapanan yolda otomobil gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri otomobilin kayıp ihbarında bulunulan Köksal Albay'a (54) ait olduğunu belirledi.