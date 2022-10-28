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    • Yaşam
    • 28.10.2022 13:23
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    • 28.10.2022 13:25
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    Şoför direksiyonda uyuya kalınca ortalık karıştı! Zeytinliğe daldı

    Son dakika haberleri... Bursa'da direksiyon başında uyuya kalan tır şoförü, zeytinliğe daldı. Kazada 4 ağacı deviren sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

    Uyuya kalınca ortalık karıştı!

    Bursa'da direksiyon başında uyuya kalan tır şoförü, zeytinliğe daldı.

    DİREKSİYON BAŞINDA UYUYA KALDI
    Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesinden Orhangazi ilçesi istikametine seyir halinde olan taş yüklü tır sürücüsü, direksiyon başında uyuya kaldı.

    Yolun kenarında bulunan zeytin tarlasına devrilen tır, 4 ağacı yıktıktan sonra durabildi. Zeytinlikte ve yolda kimsenin olmaması büyük facianın önüne geçti.


    Sürücü S.K., kazayı yara almadan atlatırken olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Şoför direksiyonda uyuya kalınca ortalık karıştı! Zeytinliğe daldı
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