Ablasını bıçakla rehin alan yeğenini vurdu! "Sürekli işkence yapıyordu"

"ABLAMA SÜREKLİ İŞKENCE YAPIYORDU"

Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Onurcan Y., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Aziz Güzel'i, ara sokakta kaçarken yakaladı. Emniyete götürülen Güzel, ifadesinde, "Ablama sürekli işkence yapıyordu. Telefonla aradığımda ablamın ağladığını ve yardım istediğini duydum. Dayanamadım ve eve gittim. İçeri girdiğimde Onurcan bıçakla üzerime koştu. Ben de ateş ettim" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aziz Güzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastanedeki tedavisi devam eden yeğeni Onurcan Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.