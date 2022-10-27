Ayhan Yetim ve çetesinden 27 milyonluk vurgun! 15 yıl önceki oyunu tekrarladı!

Yetim'in kendisini tanıtırken kullandığı kimlik ve pasaportların sahte olduğu, baskın yapanların figüran oyuncu olduğu belirlendi. Yetim'e gerçek yatırımcı gibi bankadaki paraların çekilmesini sağlayan banka görevlilerinin de işin içinde olduğu belirlendi.

İstanbul Polisi geçen hafta İstanbul, Muğla ve İzmir'de Ayhan Yetim, iş birlikçileri Eren Özbeyendir, Mahmut Arabulan, Gökhan Şen ve Petros lakaplı Naci ve 3 bankacı toplam 17 şüpheliyi gözaltına aldı. 1 ruhsatsız tabanca, 2 kilo 559 gram marihuana, 3 gram kokain, 96 bin 95 euro ve 16 bin 130 dolar para ele geçirildi. Sulh Ceza Hakimliği 5 şüphelinin 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma dosyasındaki mağdurlardan bazıları şu şekilde: Joachim Salcher, Harald Muller Witt, Baskim Kaytas, Kral Salcher, Hemjö Klein ve Andreas Hansel. Ülkeyi terk eden Alman bir yatırımcıya ait son model lüks aracın (Bentley marka) halen Yetim'in kullanımında olduğu belirlenince araç Şişli Fulya'daki bir Yediemin Otoparkında muhafaza altına alındı.