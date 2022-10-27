Ayhan Yetim ve çetesinden 27 milyonluk vurgun! 15 yıl önceki oyunu tekrarladı!

Türkiye, Ayhan Yetim'in ismini ilk olarak Ekim 2007'de duydu. İsviçreli işadamı Anton Dominik Staler, ülkesinde 15 milyon frank bedelle kuracağı peynir fabrikasına ortak bulmak için Almanya'daki gazetelere ve internet sitelerine ilan verdi. İflas etmeden önce turizmle uğraşan, dolondırıcılıktan sabıkalı ve anadili gibi Almanca bilen Ayhan Yetim, internetteki ilana cevap yazarak, Staler'i İstanbul'a davet etti.
İşadamını İstanbul'da lüks otellerde ağırlayan, lüks ciplerle gezdiren Yetim ve arkadaşları daha sonra işadamını fidye amacıyla kaçırdı. Sabah'ta yer alan habere göre, Interpol aracılığıyla yerleri belirlenen Ayhan Yetim, ayrıldığı eşi Ö.D. ve M.K. Silivri'de yakalandı. Yetim ve M.K. tutuklandı.
Ayhan Yetim geçtiğimiz günlerde filmlere konu olacak başka bir dolandırıcılık hikâyesinin baş aktörü oldu. Soruşturma dosyasında yer alan detaylara göre 53 yaşındaki Ayhan Yetim, piyasada kendisini Katarlı işadamı Ammar Behzat Ekber diye tanıttı.
İleri düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Ayhan Yetim, Türkiye'deki mirasçılarından 1 milyar 655 milyon dolar miras kaldığını ve bu parayı almasını sağlayacak engelin kaldırılması için Türkiye'de yatırım yapması gerektiği yalanını ortaya atarak önceden tanıştığı Alman ve Danimarkalı işadamlarını ağına düşürmeye çalıştı.