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    • Yaşam
    • 27.10.2022 10:34
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    • 27.10.2022 10:34
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    Minibüste yüksek sesle müzik dinlediler, tepki gelince ortalığı birbirine kattılar

    Esenyurt'ta erkek arkadaşıyla minibüse binen kadın yolcu, yüksek sesle müzik açtı. Kucağında çocuğuyla seyahat eden bir yolcunun uyarısına karşılık, kadının erkek arkadaşı, küfürler savurunca minibüs bir anda karıştı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Madde bağımlısı çift ortalığı karıştırdı

    Esenyurt'tan minibüse binen biri kadın iki yolcu ortalığı birbirine kattı. Kadın olan yolcu yüksek sesle müzik açarken, kucağında çocuk olan başka bir kadın sesten rahatsız olduğunu söyledi. Erkek şahıs ise bir anda kadına küfürler savururken, diğer yolcuların olaya müdahale etmesiyle tartışma çıktı.

    MADDE KULLANICI ÇİFT ORTALIĞI KARIŞTIRDI
    Dün öğlen saatlerinde Esenyurt'tan Büyükçekmece istikametine giden bir minibüste; madde kullandıkları iddia edilen biri kadın iki yolcu, minibüse bindi. Kısa süre sonra kadın yolcu telefonundan son ses müzik açarak dinlemeye başladı. Kucağında çocuk olan başka bir kadın ise "Şarkıyı kısabilir misin" diyerek tepki gösterdi.

    KÜFÜRLER YAĞDIRINCA MİNİBÜSTEN İNDİLER
    Bu durum üzerine erkek şahıs ise kadına küfürler savurarak bağırmaya başladı. Minibüste bulunan diğer yolcular ise erkek şahsa tepki gösterince tartışma çıktı. Şehir eşkiyası dakikalar boyunca diğer yolculara hakaret ve küfür ederken, vatandaşlar araçtan inmek zorunda kaldı. Daha sonrasında iki şahıs minibüsten indirilirken, yaşanan o tartışma anları minibüsteki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

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    Haberler Yaşam Minibüste yüksek sesle müzik dinlediler, tepki gelince ortalığı birbirine kattılar
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