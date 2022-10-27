Gümüşhane'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon!

Gümüşhane'de Jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilçede ikamet eden M.B., M.Ü., A.U. isimli şahısların kültür varlığı ticareti yaptığı ve suça konu malzemeleri evlerinde sakladığı tespit tespit edildi.

Adli makamlardan alınan arama kararının ardından jandarma ekipleri tarafından şahıslara ait ev ve işyerlerine operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda şahıslara ait ev ve işyerinde 338 adet sikke, 83 adet tarihi obje, 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan tabanca, 4 adet kama, 1 adet parçaları ile sütun, 1 adet çömlek ve altlığı, 4 adet kılıç, 2 adet mavzer, 2 adet metal dedektörü, 178 adet 9mm çapında fişek, 5 adet kurusıkı tabanca, 354 adet muhtelif çap ve miktarda fişek, 3 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, ele geçirildi.

Operasyonun ardından Şiran Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla adli tahkikata başlanırken, 3 şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.