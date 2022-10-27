Turkuvaz Medya’ya iki ödül birden

SECRET CV tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "İK'nın Yıldızları Ödülleri"nde Turkuvaz Medya Grubu iki ödül birden aldı. Ödül töreni önceki akşam İstanbul Marriott Hotel Ataşehir'de gerçekleştirildi. Törene İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil ve ekibi katıldı.

Turkuvaz Medya Grubu ve D&R adına ödülleri ekibiyle birlikte alan Arzu Çil, "Çok çalıştık, böylesine anlamlı bir gecede iki ödüle layık görülmek çok onur verici. Bu ödülleri, nitelikli işgücünün kuruma çekilmesi, çalışanların moral, motivasyon, tatmin ve bağlılıklarının artması amaçlı birçok yönden fayda sağlamaya çalıştığımız aktivitelere borçluyuz" dedi.

"İnsana değer veren, takım olmanın gücüne inanan, daimi amacı başarı olan ve bu başarıya ulaşmak için yenilikleri takip ederek gençleri yanına alan çok büyük bir topluluğuz" diyen Çil, şöyle devam etti: "Çalışanlarımızla iletişimi bir şekilde yönetiyoruz. Her yıl çok sayıda kişiye iş imkânı sağlıyor, sektöre de çok kıymetli yetenekler kazandırıyoruz."