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    • Yaşam
    • 27.10.2022 15:59
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    • 27.10.2022 15:59
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    28 Ekim Cuma günü öğleden sonra tatil mi? 28 Ekim'de nereler açık, nereler kapalı?

    Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kala, öğrenciler ve velileri 29 Ekim'in öncesi cuma gününün tatil olup olmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle, internet üzerinde '28 Ekim tatil mi' sorularına yanıt aranıyor. Peki, yarın 28 Ekim Cuma okullar tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma günü öğleden sonra tatil mi? 28 Ekim'de nereler açık, nereler kapalı?

    takvim.com.tr
    28 Ekim Cuma günü öğleden sonra tatil mi?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı. Öğrenciler ve velileri 28 Ekim cuma günü tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, yarın 28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma günü öğleden sonra tatil mi? 28 Ekim'de nereler açık, nereler kapalı? İşte merak edilenler!

    27 EKİM TATİL Mİ?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde ve KKTC'de her yıl şükran ve coşku içinde kutlanıyor. Bu gün resmi tatil kabul edilmektedir. Bu nedenle de 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 27 Ekim'de herhangi bir tatil söz konusu değil.

    28 EKİM YARIM GÜN MÜ, OKULLAR TATİL Mİ?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl hafta sonuna denk geliyor. Hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle özel sektör çalışanları bugün çalışmaları halinde mesai ücreti alacak. Bir diğer merak edilen soru ise 28 Ekim tatil mi sorusu! 28 Ekim'de kamu çalışanları ve özel sektör çalışanların yarım gün mesai yapması beklleniyor. Okullarda Cuma öğleden sonra tatil olacak.

        RESMİ GAZETE BİLGİSİ

        1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışındaDevlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

        29 EKİM TATİL Mİ?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor ancak. Bu yıl Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 29 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları mesai ücreti alacak. Yada o gün izinli olarak geçirecek.
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        Haberler Yaşam 28 Ekim Cuma günü öğleden sonra tatil mi? 28 Ekim'de nereler açık, nereler kapalı?
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