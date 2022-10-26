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    • Yaşam
    • 26.10.2022 22:35
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    • 26.10.2022 22:42
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    Römorkunu kurtarmak isterken traktörün altında kalıp öldü!

    Niğde'de feci bir olay meydana geldi. Dere yatağına yuvarlanan römorkunu kurtarmak isterken, kullandığı traktörün devrilmesiyle aracın altında kalan Hasan Kaya isimli yaşlı adam hayatını kaybetti.

    Şok olay! Hayatını kaybetti

    Niğde'de, dere yatağına yuvarlanan römorkunu kurtarmak isterken, kullandığı traktörün devrilmesiyle aracın altında kalan Hasan Kaya (68), hayatını kaybetti.

    Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Dündarlı Kasabası'nda meydana geldi. Çiftçilik yapan Hasan Kaya, iki kardeşiyle birlikte traktörün römorkuna yükledikleri kendi mahsulleri olan elmaları soğuk hava deposuna bırakıp, yeniden evlerinin yolunu tuttu.

    RÖMORK ÇIKTI DERE YATAĞINA DEVRİLDİ
    Eve dönüş yolunda traktörün römorku, bağlı olduğu yerden çıkıp, dere yatağına devrildi.

    Hasan Kaya, traktörü dere yatağına indirip, römorku bulunduğu yerden çıkarmak istedi. Kaya, römorku kurtarmak için kullandığı traktörün dere yatağında devrilmesi sonucu aracın altında kaldı.

    Kardeşlerinin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ekiplerce traktörün altından çıkarılan Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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    Haberler Yaşam Römorkunu kurtarmak isterken traktörün altında kalıp öldü!
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