Çöken ahırın altında kalan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Niğde'de ahırın çatısının çökmesi sonucu kadın öldü, kocası yaralandı.

ENKAZ ALTINDA KALDI

Merkeze bağlı Edikli beldesinde Hasan Hüseyin Dizlek'e ait evlerinin yakınındaki kerpiçten yapılan ahır çöktü. Bu sırada hayvanlarına yem vermek için ahırda bulunan Telli Dizlek ile eşi Hasan Dizlek, enkaz altında kaldı.