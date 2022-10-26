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    • Yaşam
    • 26.10.2022 17:20
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    • 26.10.2022 17:20
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    Çöken ahırın altında kalan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

    Niğde'de hayvanlarına yem veren 58 yaşındaki Telli Dizlek, ahırın çökmesiyle enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Talihsiz kadının eşi 70 yaşındaki Hasan Dizlek ise ağır yaralandı.

    DHA
    Ahır çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

    Niğde'de ahırın çatısının çökmesi sonucu kadın öldü, kocası yaralandı.

    ENKAZ ALTINDA KALDI
    Merkeze bağlı Edikli beldesinde Hasan Hüseyin Dizlek'e ait evlerinin yakınındaki kerpiçten yapılan ahır çöktü. Bu sırada hayvanlarına yem vermek için ahırda bulunan Telli Dizlek ile eşi Hasan Dizlek, enkaz altında kaldı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

    EŞİ AĞIR YARALANDI
    Gelen ekipler, Telli Dizlek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Hasan Hüseyin Dizlek ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Olayda ahırda bulunan 5 inek de yaralandı.

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