Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.10.2022 09:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.10.2022 09:53
    ABONE OL

    THY'den yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirim kampanyası

    Türk Hava Yolları (THY) iç hat uçuşlarında, birlikte seyahat edecek üç kişi ve üzeri ailelere ekonomi sınıfında geçerli yüzde 20 indirim imkanı sunuyor. Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com/tr-tr/kampanyalar/aile-indirimi" internet adresinden, 444 0 849 numaralı çağrı merkezi veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.

    AA
    THY’den yüzde 20 indirim kampanyası

    THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yurt içi uçuşları kullanacak ailelere yönelik başlatılan kampanyada, Miles&Smiles üyesi yolcular 11 Nisan 2023'e kadar biletlerini alarak, 1 Kasım 2022-13 Nisan 2023 tarihleri arasında indirimli seyahat edebilecek.

    Kampanya sadece THY'nin tarifeli seferlerinde geçerli olacak, Anadolujet seferleri ve Kıbrıs uçuşları kapsam dışında kalacak.

    Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com/tr-tr/kampanyalar/aile-indirimi" internet adresinden, 444 0 849 numaralı çağrı merkezi veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Güneş tutulması kaçta izlenebilecek
    Haberler Yaşam THY'den yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirim kampanyası
        SON DAKİKA