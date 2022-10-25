THY'den yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirim kampanyası

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yurt içi uçuşları kullanacak ailelere yönelik başlatılan kampanyada, Miles&Smiles üyesi yolcular 11 Nisan 2023'e kadar biletlerini alarak, 1 Kasım 2022-13 Nisan 2023 tarihleri arasında indirimli seyahat edebilecek.