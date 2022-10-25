Şaka değil gerçek! İstanbul'a kurt indi: 18 koyunu telef etti

Arnavutköy'ün İstanbul Havalimanı'na en yakın kırsal mahallelerinden biri olan Yassıören Kırsal Mahallesi'nde geçen cumartesi gecesi Arif Güner'e ait 18 koyun, iddiaya göre ahıra giren kurtların saldırısı sonucu öldü.
Hayvancılıkla uğraşanlar, yakındaki ormandan gelip, çiftliklere saldıran kurtların birçok mahalleliyi mağdur ettiğini söyledi. Mahalle sakinleri kurtlardan tedirgin olduklarını, korku içinde hayvanlarını beslediklerini söyledi.
"BÜTÜN HAYVANLARIM YERDE HEPSİ PARÇALANMIŞ"
Koyunları ölen olan Arif Güner, "Sabah çocuklar beni aradı. 'Ağabey çok acil çiftliğe gel' dediler. 'koyunlar ölmüş gel' dediler. Sabah geldim baktığımda o anda şok oldum. Bütün hayvanlarım yerde hepsi parçalanmış. Şoktan anlayamadım sonra baktım ki daha fazla zararım var. İlçe tarım ekipleri geldi tutanak tutuldu hepsini gömdüm.