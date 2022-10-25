Şaka değil gerçek! İstanbul'a kurt indi: 18 koyunu telef etti

"KURT SALDIRISI BUNLAR, BUNDAN EMİNİZ"

Kurt saldırısında 4 koyunu öldüğünü söyleyen Nevzat Tütüncü, "Bu aralar bize çok musallat oldu. Bundan 20 gün önce benim ahırıma girmişti.

Ben erken müdahale ettim, fazla zarara uğramadım. Benim 4 tane koyunum öldü. Kurt saldırısı bunlar, bundan eminiz" diye konuştu.