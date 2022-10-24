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    • Yaşam
    • 24.10.2022 14:27
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    • 24.10.2022 14:27
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    Yol verme kavgasına kurban giden 2 kardeş hayatını kaybetti

    Ankara'da yol verme tartışmasında silahına sarılan Süleyman Karaarslan, Hacı Sırakaya ve ağabeyi Ahmet Sırakaya'yı vurdu. İki kardeş olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırgan ve olay sırasında yanına bulunan torunu, suç aletiyle birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Yol verme kavgasında kan döküldü

    Ankara'da yol verme nedeniyle çıkan tartışmada 2 kardeş hayatını kaybetti. Olayın faili 2 kişi ise cinayetten kısa bir süre sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.

    İKİ KARDEŞİ AĞIR YARALADI
    Mamak ilçesi Hamurcuk mevkiinde, Süleyman Karaarslan ve torunu Tevfik Karaarslan ile çeşmeden su dolduran Hacı Sırakaya (48) ve ağabeyi Ahmet Sırakaya (56) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Karaarslan, tabancayla iki kardeşi ağır yaraladı.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

    SUÇ ALETLERİYLE TESLİM OLDULAR
    Saldırgan iki şahıs ise olaydan kısa bir süre sonra suç aletleri olan tabancayla birlikte Mamak İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. Talihsiz iki adamın cansız bedenlerinin ise memleketleri Tokat'ta toprağa verileceği belirtildi.

        GÖĞSÜNDEN VURARAK ÖLDÜRÜYOR
        Olayın tanıklarından Ümit Lütfü Boztepe, "Öğlen 14.00'de Hacı ve Ahmet Sırakaya kardeşler Kıbrıs Köy pınarından su doldurmaya gidiyorlar. Orada bir traktör şoförü ile yol verme sorunu yaşıyorlar. Orada bir münakaşa yaşanıyor. Münakaşayı komşular ayırıyorlar. Daha sonra iki kardeş su doldurmaya giderken orada ismini bilmediğimiz bir şahıs tarafından silahla ateş ediliyor. Önce torunu bacağından vuruyor sonra da Ahmet ile Hacı'yı göğsünden vurarak öldürüyor. Ahmet emekli emniyet görevlisiydi. Kardeşi Hacı ise özel bir şirkette çalışıyordu" ifadelerine yer verdi.

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