Yol verme kavgasına kurban giden 2 kardeş hayatını kaybetti

GÖĞSÜNDEN VURARAK ÖLDÜRÜYOR

Olayın tanıklarından Ümit Lütfü Boztepe, "Öğlen 14.00'de Hacı ve Ahmet Sırakaya kardeşler Kıbrıs Köy pınarından su doldurmaya gidiyorlar. Orada bir traktör şoförü ile yol verme sorunu yaşıyorlar. Orada bir münakaşa yaşanıyor. Münakaşayı komşular ayırıyorlar. Daha sonra iki kardeş su doldurmaya giderken orada ismini bilmediğimiz bir şahıs tarafından silahla ateş ediliyor. Önce torunu bacağından vuruyor sonra da Ahmet ile Hacı'yı göğsünden vurarak öldürüyor. Ahmet emekli emniyet görevlisiydi. Kardeşi Hacı ise özel bir şirkette çalışıyordu" ifadelerine yer verdi.

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