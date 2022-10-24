Yol verme kavgasına kurban giden 2 kardeş hayatını kaybetti

Ankara'da yol verme nedeniyle çıkan tartışmada 2 kardeş hayatını kaybetti. Olayın faili 2 kişi ise cinayetten kısa bir süre sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.
İKİ KARDEŞİ AĞIR YARALADI
Mamak ilçesi Hamurcuk mevkiinde, Süleyman Karaarslan ve torunu Tevfik Karaarslan ile çeşmeden su dolduran Hacı Sırakaya (48) ve ağabeyi Ahmet Sırakaya (56) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Karaarslan, tabancayla iki kardeşi ağır yaraladı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
SUÇ ALETLERİYLE TESLİM OLDULAR
Saldırgan iki şahıs ise olaydan kısa bir süre sonra suç aletleri olan tabancayla birlikte Mamak İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. Talihsiz iki adamın cansız bedenlerinin ise memleketleri Tokat'ta toprağa verileceği belirtildi.