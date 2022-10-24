Silivri'de polisimizi şehit eden baba-oğul cinayet zanlısı çıktı

İstanbul'un Silivri ilçesinde düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada komiser yardımcısı Alim Nar şehit oldu. Operasyonda gözaltına baba oğul Nihat Taş ve Turan Taş'ın Avcılar'da öldürülen Recep Esvet cinayetiyle ilgili arandığı ortaya çıktı.

YARALI POLİS KURTARILAMADI

Cinayet zanlısı olarak aranan 2 kişinin Silivri'de bir adreste saklandıklarının tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 2 polis yaralandı. Polise ateş açan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan polislerden Komiser Yardımcısı Alim Nar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

1.5 AY ÖNCE CİNAYETE KARIŞMIŞLAR

Yakalanan zanlıların hangi olayla ilgili arandıkları ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylara göre yakalanan Nihat Taş ile Turan Taş, Avcılar'da öldürülen Recep Esvet cinayetiyle ilgili aranıyorlardı.