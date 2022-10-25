Güneş tutulması depreme neden olur mu? Güneş tutulmasında hava kararır mı? 25 Ekim 2022 Güneş tutulması nasıl izlenir, güneş gözlüğü ile bakılır mı?

Biz o zaman büyük bir depreme neden olmayacağı görüşümüzü belirttik. O zaman Niksar'a gittik ve halkla beraber olduk. O sırada büyük bir panik vardı. İnsanlar çadırlarda yatıyordu. Buna hatta yerbilimi uzmanı olmayan bir profesör neden olmuştu. Nitekim böyle büyük bir deprem ülkemizde meydana gelmedi. Yani direk olarak bir ilgi yok. Şöyle ki kullanılabilir bir ilgi yok.

Erken uyarı sistemi için kullanabileceğimiz bir bilgi var. Bir çekim kuvveti var ama özellikle küçük depremlerde bu ilgi hiç kurulamıyor. Büyük depremlerde tek tük paralellikler var ama bunu formülüze edebileceğimiz şekilde güneş tutulmasının tektonik kuvvetleri yenip depreme neden olduğu konusundaki bir görüşü bilim insanları buna inanmıyor.

Bu bakımdan bilim insanlarının çoğu şöyle diyor; 'Güneş tutulmasının keyfine varın, depremi düşünmeyin' Çünkü böyle bir beklenti içerisinde olmak çok doğru değil. Zaten kullanılabilir bir bilgi olsaydı biz de tüm dünya bilim insanları ile birlikte 'şuralarda deprem olacak' deyip insanları rahatlatmayı çok isterdik.

Ama bu ilgi çok kesin değil. Elbette her gün bir çekim kuvveti var. Ancak 'Ay'ın dünya üzerindeki çekim kuvveti güneşten daha fazla. Çünkü bize daha yakın olduğu için çekim kuvveti daha fazla bu bakımdan güneş tutulmasının çok artırdığını düşünmek çok doğru değil. Bu çekim kuvvetinin geçtiği yerde Kuzey Anadolu Fay Hattı var ama depreme neden olacağı konusundaki söylemler bu bilgilerimizle spekülatiftir.