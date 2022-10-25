Güneş tutulması depreme neden olur mu? Güneş tutulmasında hava kararır mı? 25 Ekim 2022 Güneş tutulması nasıl izlenir, güneş gözlüğü ile bakılır mı?

25 Ekim'de yaşanacak Güneş tutulması için araştırmalar hız kazandı. Özellikle 25 Ekim'de yaşanacak güneş tutulması "depremi tetikleyebilir mi?" sorularını yeniden gündeme getirdi. Öte yandan Güneş tutulmasını izlemek isteyenler, "Güneş tutulması nasıl izlenir, güneş gözlüğü ile bakılır mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler haberimizde!
GÜNEŞ TUTULMASI NASIL İZLENİR?
Uzmanlar güneş tutulması sırasında güneşe özel koruma olmadan dürbün, teleskop veya çıplak gözle asla bakılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.
Zira, tutulma sırasında güneşe korumasız veya yeterli koruma olmadan bakılması durumunda gözlerde uzun vadede hasar yaratan etkiler meydana gelme ihtimali bulunuyor.
Güneş tutulmaları veya diğer güneş olayları sırasında güneşi gözlemlemek için özel filtreler kullanılması göz sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.
GÜNEŞ TUTULMASI NEYLE, HANGİ GÖZLÜKLE İZLENİR?
Güneşi gözlemlerken normal güneş gözlüklerini kullanmak ise yeterli değildir. Tutulmayı izlemeyi bekleyen gözlemciler güneş gözlemi veya tutulma gözlüğü kullanmalıdır.
Bunlar mevcut değilse, güneş ışığını bir yüzeye yansıtmak için iğne deliği projektörü kullanmak da başka bir sağlıklı gözlem yöntemi olacaktır.