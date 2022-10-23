Yeşilin binbir tonunu barındıran Artvin, seyahat tutkunlarını mest ediyor

ATABARI KAYAK MERKEZİ
Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin rakımlı Mersivan Dağı eteklerinde yer alan Atabarı Kayak Merkezi, kış aylarında özellikle Artvin ve çevre illerdeki kayak tutkunlarını ağırlıyor.
MARAL ŞELALESİ
UNESCO'nun İnsan ve Biyoküre Programı Ulusal Koordinasyon Konseyi kararı doğrultusunda 2005'te 'Biyosfer Rezervi Alanı' ilan edilen Camili Havzası'nda bulunan Maral Şelalesi, bölgedeki irili ufaklı derelerin birleşmesiyle oluşuyor. 68 metreden vadi tabanına dökülen şelale, doğa tutkunlarının beğenisini topluyor.
HATİLA VADİSİ MİLLİ PARKI
Şehre gelip de Hatila Vadisi Milli Parkı'nı görmeden dönmeyin. 16 bin 944 hektarlık bu alan, doğa harikası kanyonu ve yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan manzarasıyla hayran bırakıyor. Artvin merkeze 10 kilometre uzaklıkta yer alan vadideki cam seyir terası, ziyaretçilere güzellikleri kuş bakışı deneyimleme imkanı sunuyor.