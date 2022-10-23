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    Yeşilin binbir tonunu barındıran Artvin, seyahat tutkunlarını mest ediyor

    Yeşil doğasıyla öne çıkan Artvin, seyahat tutkunlarının uğrak noktalarından birini oluşturuyor. Oksijeni bol, yeşilin binbir tonunu barındıran Artvin, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor...

    Oksijen deposu

    ATABARI KAYAK MERKEZİ
    Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin rakımlı Mersivan Dağı eteklerinde yer alan Atabarı Kayak Merkezi, kış aylarında özellikle Artvin ve çevre illerdeki kayak tutkunlarını ağırlıyor.



    MARAL ŞELALESİ
    UNESCO'nun İnsan ve Biyoküre Programı Ulusal Koordinasyon Konseyi kararı doğrultusunda 2005'te 'Biyosfer Rezervi Alanı' ilan edilen Camili Havzası'nda bulunan Maral Şelalesi, bölgedeki irili ufaklı derelerin birleşmesiyle oluşuyor. 68 metreden vadi tabanına dökülen şelale, doğa tutkunlarının beğenisini topluyor.



    HATİLA VADİSİ MİLLİ PARKI
    Şehre gelip de Hatila Vadisi Milli Parkı'nı görmeden dönmeyin. 16 bin 944 hektarlık bu alan, doğa harikası kanyonu ve yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan manzarasıyla hayran bırakıyor. Artvin merkeze 10 kilometre uzaklıkta yer alan vadideki cam seyir terası, ziyaretçilere güzellikleri kuş bakışı deneyimleme imkanı sunuyor.



        BORÇKA KARAGÖL TABİAT PARKI
        Artvin'in en önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, 368 hektar alana sahip. Ünlü Karagöl'ü, bozulmamış doğası, ormanları, zengin bitki örtüsü, yürüyüş yolları ve kamp alanlarıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında. Bahar ve yaz aylarında yeşilin, sonbaharda ise sarı, turuncu, kırmızı ve kahverenginin onlarca tonunu sergiliyor.



        YAYLALAR
        Artvin, ülkemizin yayla turizmi açısından en zengin şehirleri arasında yer alıyor. Yaylalar, Artvin topraklarının büyük bir bölümünü kaplıyor. Doğal güzellikleriyle kendilerine hayran bırakan yaylalar, unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyenlere benzersiz bir tatil fırsatı sunuyor.

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        Haberler Yaşam Yeşilin binbir tonunu barındıran Artvin, seyahat tutkunlarını mest ediyor
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