Yeşilin binbir tonunu barındıran Artvin, seyahat tutkunlarını mest ediyor





HATİLA VADİSİ MİLLİ PARKI

Şehre gelip de Hatila Vadisi Milli Parkı'nı görmeden dönmeyin. 16 bin 944 hektarlık bu alan, doğa harikası kanyonu ve yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan manzarasıyla hayran bırakıyor. Artvin merkeze 10 kilometre uzaklıkta yer alan vadideki cam seyir terası, ziyaretçilere güzellikleri kuş bakışı deneyimleme imkanı sunuyor.