Koltuklarınızı bununla silin ve FARKI görün! 5 dakikada sıfır alınmış gibi olacak! Daha önce duymadığınıza pişman olacaksınız...

KOLTUK TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

Koltuk silinmesi ile tertemiz sonuçlar elde etmenin yanında koltuklarınızın yapısını da korumaya özen göstermelisiniz bunun için de bez seçimine dikkat etmelisiniz. Silmeye başlamadan önce ne ile sileceğinizi öğrenin...

Koltuklarını temizlemek uğruna kumaşını ve yapısı bozmak istemezsiniz. Bu yüzden temizleyici ürünleri kumaşına göre seçmeniz gerekir.