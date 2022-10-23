Kıvanç Tok 2.5 yaşında İngilizce öğrendi, 4’e geldiğinde kod yazdı, 5 yaşında yazılım yaptı

Ankara'da yaşayan küçük dahi Kıvanç Tok, henüz 8 aylıkken konuştu. 2 buçuk yaşındayken Türkçe ve İngilizce okumaya, 3.5 yaşında her iki dilde de yazmaya başladı. Daha 4 yaşındayken kod yazdı. 5 yaşında hesap makinesi yazılımı yaptı. İlkokul 1'inci sınıftan direk eğitimine 3'üncü sınıftan devam etti. 8 yaşındayken Afrika'daki çocuklara yazılım eğitimi verdi. 9 yaşındaki Tok'un, bir strateji oyunu ve bir e-ticaret sitesi var. 5'inci sınıf düzeyinde eğitim gören Tok, sadece yazılımla değil, aynı zamanda matematik, fizik, kimya, tarih, coğrafya ve müzik konularıyla da ilgileniyor. Kıvanç, yazılımla ilgili bilgilerini Youtube kanalında takipçilerine İngilizce olarak anlatıyor. Tok, "İlk programım hesap makinesiydi. Sonra strateji oyunu tasarladım. Yazılımcı olmak istiyorum. İnsanlık yararına yazılımlar geliştirmek istiyorum" diyor.