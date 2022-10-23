Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kıvanç Tok 2.5 yaşında İngilizce öğrendi, 4’e geldiğinde kod yazdı, 5 yaşında yazılım yaptı

    2.5 yaşında İngilizce öğrendi, 4’e geldiğinde kod yazdı. 5 yaşında yazılım yaptı, 3 yıl sonra Afrikalı çocuklara eğitim verdi. Şimdi 9 yaşında olan Kıvanç Tok, “Kod konusunda çok heyecanlıyım. insanlık adına yazılımlar yapmak istiyorum” dedi...

    ’Kod’ adı dahi!

    Ankara'da yaşayan küçük dahi Kıvanç Tok, henüz 8 aylıkken konuştu. 2 buçuk yaşındayken Türkçe ve İngilizce okumaya, 3.5 yaşında her iki dilde de yazmaya başladı. Daha 4 yaşındayken kod yazdı. 5 yaşında hesap makinesi yazılımı yaptı. İlkokul 1'inci sınıftan direk eğitimine 3'üncü sınıftan devam etti. 8 yaşındayken Afrika'daki çocuklara yazılım eğitimi verdi. 9 yaşındaki Tok'un, bir strateji oyunu ve bir e-ticaret sitesi var. 5'inci sınıf düzeyinde eğitim gören Tok, sadece yazılımla değil, aynı zamanda matematik, fizik, kimya, tarih, coğrafya ve müzik konularıyla da ilgileniyor. Kıvanç, yazılımla ilgili bilgilerini Youtube kanalında takipçilerine İngilizce olarak anlatıyor. Tok, "İlk programım hesap makinesiydi. Sonra strateji oyunu tasarladım. Yazılımcı olmak istiyorum. İnsanlık yararına yazılımlar geliştirmek istiyorum" diyor.



    HEDEFİ MIT
    Kıvanç'ın annesi Ayşe Tok Hacettepe Üniversitesi Biyoloji mezunu, babası Hilmi Tok ise medikal ürünler sektöründe üst düzey yönetici. Bildiği şeyleri paylaşmayı çok sevdiğini belirten anne, "Arkadaşlarına matematik ve yazılım çalıştırmanın yanı sıra İspanyolca, Rusça ve Almanca çalışıyor. Çip tasarımıyla ilgili kendisini geliştiriyor. Hayallerinden biri ilerde Amerika'daki çok önemli eğitim kurumu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) okumayı hayal ediyor" dedi. Burcu ŞEN

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP, FETÖ, HDPKK ve Tabipler Birliği kol kola!
    Haberler Yaşam Kıvanç Tok 2.5 yaşında İngilizce öğrendi, 4’e geldiğinde kod yazdı, 5 yaşında yazılım yaptı
        SON DAKİKA