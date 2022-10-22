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    • Yaşam
    • 22.10.2022 11:02
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    • 22.10.2022 11:02
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    İstanbul'da dehşet: Otoparkta hızlı geçtin tartışmasında döverek öldürdüler!

    Son dakika haberi! İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan kız arkadaşı A.K. ile otoparka giren Bilal Zorel yanlarından hızlı geçen aracı uyardı. Araçtan inen şüpheliler Zorel’i sopayla döverek hastanelik etti. 1 ay yoğun bakımda kana Zorel hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler Çağatay Enes Ç. (21) ve Emrah B. (24) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Otoparkta dehşet! Döverek öldürdüler

    Beylikdüzü'nde bir Nalburda çalışan Bilal Zorel geçtiğimiz 17 Eylül günü akşam saatlerinde kız arkadaşıyla gezmeye AVM'ye gitmişti. Zorel ve kız arkadaşı burada vakit geçirdikten sonra saat 04.00 sıralarında AVM'nin otoparkına gittiler.



    Bilal Zorel

    Otoparkta araçlarına doğru yürüdükleri sırada yanlarından hızlı bir şekilde bir araç geçti. Bilal Zorel, yanlarından geçen kişileri bağırarak uyardı. Zorel'in uyardığı kişiler ani bir fren yaparak Zorel'in yanına geldi. Zorel ve yanına gelen 2 kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

    Çağatay Enes Çolak

    Kavga ettiği kişilerden biri aracına giderek sopayla geri döndü. Zorel'in başına vurdu, aldığı darbe ile yere düştü. İddiaya göre yanındaki arkadaşı da Zorel'i tekmeledi. Zorel'i darp eden 2 kişi otoparktan ayrılırken, başından kan gelen Zorel aracına binerek hastaneye doğru yola koyuldu.

    HASTANEYE KADAR GİTTİ BAYILDI
    Kendi aracıyla hastaneye kadar gitti. Tam içeri gireceği sırada 'gözüm kararıyor' dedikten sonra fenalaşınca bu kez araçla kaza yaptı. Zorel ve kazada kolu kırılan kız arkadaşı hemen hastane acil servisine götürüldü. Zorel yoğun bakıma alındı. Kolu kırılan kız arkadaşı A.K., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaklaşık bir ay süren yoğun bakımın ardından Bilal Zorel yaşam mücadelesini kaybetti.

        "PARK YERİ YÜZÜNDEN KAVGA ETTİK"
        Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, cinayete karışan kurye Çağatay Enes Çolak ve tamirci Emrah Beyazıt'ın kimliğini belirledi. Polis, olayda sopa kullanan ve 9 suç kaydı olan Çağatay Enes Çolak ile Zorel'i yerde tekmeleyen ve 6 suç kayıtlı Emrah Beyazıt'ı gözaltına aldı. Sabah'ta yer alan habere göre, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde park yeri meselesinden tartışma çıktı dedikleri iddia edildi.

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