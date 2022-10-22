İstanbul'da dehşet: Otoparkta hızlı geçtin tartışmasında döverek öldürdüler!

Beylikdüzü'nde bir Nalburda çalışan Bilal Zorel geçtiğimiz 17 Eylül günü akşam saatlerinde kız arkadaşıyla gezmeye AVM'ye gitmişti. Zorel ve kız arkadaşı burada vakit geçirdikten sonra saat 04.00 sıralarında AVM'nin otoparkına gittiler.
Bilal Zorel
Otoparkta araçlarına doğru yürüdükleri sırada yanlarından hızlı bir şekilde bir araç geçti. Bilal Zorel, yanlarından geçen kişileri bağırarak uyardı. Zorel'in uyardığı kişiler ani bir fren yaparak Zorel'in yanına geldi. Zorel ve yanına gelen 2 kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Çağatay Enes Çolak
Kavga ettiği kişilerden biri aracına giderek sopayla geri döndü. Zorel'in başına vurdu, aldığı darbe ile yere düştü. İddiaya göre yanındaki arkadaşı da Zorel'i tekmeledi. Zorel'i darp eden 2 kişi otoparktan ayrılırken, başından kan gelen Zorel aracına binerek hastaneye doğru yola koyuldu.
HASTANEYE KADAR GİTTİ BAYILDI
Kendi aracıyla hastaneye kadar gitti. Tam içeri gireceği sırada 'gözüm kararıyor' dedikten sonra fenalaşınca bu kez araçla kaza yaptı. Zorel ve kazada kolu kırılan kız arkadaşı hemen hastane acil servisine götürüldü. Zorel yoğun bakıma alındı. Kolu kırılan kız arkadaşı A.K., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaklaşık bir ay süren yoğun bakımın ardından Bilal Zorel yaşam mücadelesini kaybetti.