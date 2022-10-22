İstanbul'da dehşet: Otoparkta hızlı geçtin tartışmasında döverek öldürdüler!

HASTANEYE KADAR GİTTİ BAYILDI

Kendi aracıyla hastaneye kadar gitti. Tam içeri gireceği sırada 'gözüm kararıyor' dedikten sonra fenalaşınca bu kez araçla kaza yaptı. Zorel ve kazada kolu kırılan kız arkadaşı hemen hastane acil servisine götürüldü. Zorel yoğun bakıma alındı. Kolu kırılan kız arkadaşı A.K., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaklaşık bir ay süren yoğun bakımın ardından Bilal Zorel yaşam mücadelesini kaybetti.