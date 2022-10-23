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Manisa'da korkunç cinayet! Karısını bıçakladı komşunun ihbarıyla yakalandı

Manisa'da korkunç cinayet! Karısını bıçakladı komşunun ihbarıyla yakalandı
23.10.2022 06:01 - Son Güncelleme: 23.10.2022 06:10

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Son dakika haberi | Manisa'da gece saatlerinde eşini bıçaklayarak öldüren bir kişi komşusunun ihbarı üzerine kıskıvrak yakalandı. Cani koca gözaltına alınırken, Huriye Zeybek'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

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Manisa'da, eşini bıçaklayarak öldüren Zafer Zeybek (65), cinayetin hemen ardından apartman yöneticiliğini bırakmak için evrakları götürdüğü komşusunun ihbarı üzerine yakalandı.

Olay, dün akşam 22.45 sıralarında Şehzadeler ilçesi, Peker Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzerindeki Kırçal apartmanında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Zafer Zeybek, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Huriye Zeybek'i bıçakladı. Talihsiz kadın karın bölgesine aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, apartman yöneticisi olduğu öğrenilen Zafer Zeybek, apartman yöneticiliğini bırakmak için evrakları üst komşusuna götürdü.

Zafer Zeybek'in üstünün kanlı ve davranışlarının normal olmadığının farkına varan komşusunun ihbarı üzerine apartmana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Huriye Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri Zafer Zeybek'i suç aletiyle yakaladı.

Koca gözaltına alınırken, Huriye Zeybek'in cansız bedeni Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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