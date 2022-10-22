Kahve çekirdeklerindeki gizli adamı 33 saniyeden önce görebilir misiniz? Dahi olduğunuzu ispat edin!

33 saniye içinde kahve çekirdekleri yığınında bir adamın yüzünü tespit etmek oldukça önemli. Bunu yapabiliyorsanız, bir dahi olduğunuz tespit edilebilir.
Bu optik illüzyon resimlerinin beyninizle nasıl oynadığını biliyor musunuz? Bunlara aslında zeka oyunları da denir. Bu görüntüler dünyanın en zeki beyinlerini de sallama gücüne sahip. Aşağıda zihin becerilerinizi test edin.
Kahve Çekirdeği Yüz İllüzyonu
Aşağıdaki optik illüzyon görüntüsü bir kahve çekirdeği yığınıdır, ancak içinde bir adamın yüzü gizlidir. İşiniz veya göreviniz 33 saniye içinde adamın gizli yüzünü bulmak.
Aşağıdaki resme bir bakın ve gizli adamı bulmak için sadece 33 saniyeniz var.
Kahve severler bu optik illüzyona bayılacak. Resimde herhangi bir adam görebiliyor musunuz? Kahve çekirdeklerine iyi bakın.
Kahve Yığınında Bir Adamın Yüzünü Görüyor musunuz?
Fotoğrafa tekrar bakmanızı rica ediyoruz. Resmin alt yarısına konsantre olun, adamın yüzünü bulabileceksiniz.
Bulamadım? Kahve çekirdeklerinin içindedir. Tamam! Süren doldu. Sizi aşağıdaki yığındaki adamın yüzüne götürelim.
Bu bölgeye baktın, değil mi? Ama daha önce bulamazdın.