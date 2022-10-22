6 ay önce kalp krizinden ölen arkadaşının adına düzenlenen turnuvada kalp krizi geçirdi | Yaşam haberleri





İT DALAŞI!

Adana'da Derya Tunçgöğüs, terk edilen köpeklerin gönüllü bakıcılığını üstlendi. Ancak hayvanlar 'çok havlıyor' diye komşusu Okşan Yıldırım İle kavga etti. Feci şekilde dayak yedi. Omuriliği zedelendi. Ölüm tehditleri bile aldığını iddia etti. "Bu kadın hem insan hem hayvan düşmanı" dedi. Yıldırım ise Tunçgöğüs'e tepki gösterdi. "Asıl o bana saldırdı. Dava açıyorum" dedi.