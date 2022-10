6 ay önce kalp krizinden ölen arkadaşının adına düzenlenen turnuvada kalp krizi geçirdi | Yaşam haberleri

KRAL BENİ SEÇTİ

İngiltere'de, Başbakanı'nın evi Downing Street'inde 'Kabine ofisinin baş farecisi' (Chief Mouser to the Cabinet Office) olarak görev yapan kedi Larry, dördüncü başbakanı da yedi! 15 yaşındaki tekir, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson ve Perşembe itibariyle Liz Truss'la da vedalaştı. Larry'nin Twitter fan hesabından paylaşılan bir mesaj ise İngiltere'de TT oldu: Kral benden Başbakan olmamı istedi."