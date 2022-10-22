6 ay önce kalp krizinden ölen arkadaşının adına düzenlenen turnuvada kalp krizi geçirdi | Yaşam haberleri

Bursa Yıldırım Belediyesi'nde basın birimi personeli İlyas Kader (49), geçtiğimiz nisan ayında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kader'in anısına, birimler arası futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvada oluşturdukları takımda kaleci olarak oynayan belediye personeli Mimar Sinan Öztürk (41), karşılaşma sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Saha kenarında hazır bekleyen 112 Acil Sağlık personelinin ilk müdahalesini yaptığı Öztürk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztürk, ameliyata alındı. Evli ve 2 çocuk babası Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mimar Sinan Öztürk'ün ani ölümü, ailesini, çalışma arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.
YABANCI NUMARA KURŞUNU
Adana'da Ahmet Akcan (33), eşi Dilan Akcan'ın (30) cep telefonuna yabancı numaralı arama geldiğini görünce çıldırdı. Aldatıldığını düşünerek kadına önce dayak attı. Ardından ise 4 el ateş etti. Yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından odunlukta yakalanan cani, sorgusunda eşinin kendisinin vurmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. 2 çocuk annesi, taburcu edildi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AH BE DOKTOR
Aksaray'da Kemal Kaan Yılmaz (14), 10 ay önce 5. kattaki evin balkonundan atlayarak intihar etti. Aile Hekimi Dr. Timur Yılmaz ise oğlunun ölümünden sonra psikolojik sorunlar yaşadı. İntihar teşebbüsünde bulunan Yılmaz, tedaviye başladı. 10 ay aranın ardından görevli olduğu Hürriyet 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezinden önceki akşam Toplum Sağlığı Merkezine atanan doktor, gece sosyal medya hesabından "Bu Havada Gidilmez" isimli şarkıyı paylaştı. Yüksek dozda ilaç içerek yaşamına son verdi.