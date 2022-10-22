Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    6 ay önce kalp krizinden ölen arkadaşının adına düzenlenen turnuvada kalp krizi geçirdi | Yaşam haberleri

    Mimar Sinan Öztürk, 6 ay önce kalp krizinden ölen mesai arkadaşı İlyas Kader’in adına düzenlenen futbol turnuvasına katıldı. Onun gibi kalp krizi geçirip kurtarılamadı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 22 Ekim TAKVİM Gazetesi Yaşam haberleri...

    Acı kader!

    Bursa Yıldırım Belediyesi'nde basın birimi personeli İlyas Kader (49), geçtiğimiz nisan ayında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kader'in anısına, birimler arası futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvada oluşturdukları takımda kaleci olarak oynayan belediye personeli Mimar Sinan Öztürk (41), karşılaşma sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Saha kenarında hazır bekleyen 112 Acil Sağlık personelinin ilk müdahalesini yaptığı Öztürk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztürk, ameliyata alındı. Evli ve 2 çocuk babası Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mimar Sinan Öztürk'ün ani ölümü, ailesini, çalışma arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.



    YABANCI NUMARA KURŞUNU
    Adana'da Ahmet Akcan (33), eşi Dilan Akcan'ın (30) cep telefonuna yabancı numaralı arama geldiğini görünce çıldırdı. Aldatıldığını düşünerek kadına önce dayak attı. Ardından ise 4 el ateş etti. Yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından odunlukta yakalanan cani, sorgusunda eşinin kendisinin vurmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. 2 çocuk annesi, taburcu edildi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



    AH BE DOKTOR
    Aksaray'da Kemal Kaan Yılmaz (14), 10 ay önce 5. kattaki evin balkonundan atlayarak intihar etti. Aile Hekimi Dr. Timur Yılmaz ise oğlunun ölümünden sonra psikolojik sorunlar yaşadı. İntihar teşebbüsünde bulunan Yılmaz, tedaviye başladı. 10 ay aranın ardından görevli olduğu Hürriyet 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezinden önceki akşam Toplum Sağlığı Merkezine atanan doktor, gece sosyal medya hesabından "Bu Havada Gidilmez" isimli şarkıyı paylaştı. Yüksek dozda ilaç içerek yaşamına son verdi.



        KARAVAN VURGUNU
        Manisa'da karavan satışı yapan bir firma, yüzlerce kişiden farklı miktarlarda ön ödeme aldı. Karavanların teslim tarihi ise 2022 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları olarak açıklandı. Satış için ön ödeme yapanlar, karavanlar belirlenen tarihlerde teslim edilmeyince şok yaşadı. Firmanın toplamda 50 milyon lira ön ödeme aldığı ortaya çıktı. Yüzlerce kişi, firma hakkında suç duyurusunda bulundu. Mağdurlardan bazıları ise firmanın Çekmeköy'de bulunan ve 3 ay önce kapatıldığı öğrenilen bayisi önünde toplanarak tepki gösterdi.



        AVRUPA KARIŞTI
        Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa'da yaşanan enerji krizine karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. Liderler, doğal gaza tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşma sağlayamazken, tavan fiyatın olası sonuçlarını belirlemek üzere çalışmalar yapılmasına karar verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantıda "Almanya'nın kendisini izole etmesi. AB'nin dışında gibi davranması kabul edilemez. Bu ısrar Almanya'ya da Avrupa'- ya da zarar verir" dedi.



        ÇOK İSTİYORSA KANDİL'E GİTSİN
        Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarıyla "TSK kimyasal silah kullanıyor" skandal açıklamasına tepkiler dinmiyor. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, "Bu alçaklıktır. Çok istiyorsa Kandil'e gidip doktorluk yapsın" dedi. Bu arada Afyon, Aksaray, Amasya, Giresun, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Erzurum, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Iğdır, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya ve Yozgat Tabip Odası Fincancı'yı istifaya davet etti.



            KRAL BENİ SEÇTİ
            İngiltere'de, Başbakanı'nın evi Downing Street'inde 'Kabine ofisinin baş farecisi' (Chief Mouser to the Cabinet Office) olarak görev yapan kedi Larry, dördüncü başbakanı da yedi! 15 yaşındaki tekir, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson ve Perşembe itibariyle Liz Truss'la da vedalaştı. Larry'nin Twitter fan hesabından paylaşılan bir mesaj ise İngiltere'de TT oldu: Kral benden Başbakan olmamı istedi."



            İT DALAŞI!
            Adana'da Derya Tunçgöğüs, terk edilen köpeklerin gönüllü bakıcılığını üstlendi. Ancak hayvanlar 'çok havlıyor' diye komşusu Okşan Yıldırım İle kavga etti. Feci şekilde dayak yedi. Omuriliği zedelendi. Ölüm tehditleri bile aldığını iddia etti. "Bu kadın hem insan hem hayvan düşmanı" dedi. Yıldırım ise Tunçgöğüs'e tepki gösterdi. "Asıl o bana saldırdı. Dava açıyorum" dedi.



            AYKIZ YAŞASIN
            Adana'da Leman ve Eyüphan Güneş çiftinin 23 aylık bebekleri Aybükenaz, SMA'ya yakalandı. İyileşmesi, yurt dışındaki tedaviye bağlıydı. Bunun için kampanya başlatıldı. Ancak şimdiye kadar paranın yüzde 16'sı toplandı. Anne Leman, gözyaşları içinde yardım çağrısı yaptı: "O benim Aykız'ım. Evladımın üzerindeki kara toprağı değil, kızımın saçlarını sevmek istiyorum. Kızımın tedavisi için yardımlarınızı esirgemeyin." (Tolga YANIK)

                KALPTEN TEBRİKLER
                Dr. Dilek Gürsoy, Avrupa'da ilk tam yapay kalp naklini yaptı. Tüm dünyada manşetlere çıktı. Duygularını şu sözlerle anlattı: Hem ülkem hem de kendim adına büyük gurur verici bir olay.



                539 BİN LİRA DEVRETTİ
                10 BİLEN çıkmayınca 539 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 136'şar, 8 bilenler 257'şer, 7 bilenler 48'er, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Jesus ailesi görüşme odasına
                Haberler Yaşam 6 ay önce kalp krizinden ölen arkadaşının adına düzenlenen turnuvada kalp krizi geçirdi | Yaşam haberleri
                    SON DAKİKA