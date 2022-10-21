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    • Yaşam
    • 21.10.2022 09:28
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    • 21.10.2022 09:28
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    İzmir'de namaz kılarken kalp krizi geçiren adam hakka yürüdü! O anlar kamerada

    Son dakika haberi! İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan camide namaz kılarken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yaşlı adamın son secdesi! O anlar kamerada

    Olay, 10 Ekim günü Bornova, ilçesi Altındağ semtinde bulunan bir camide meydana geldi.

    YAŞLI ADAMIN SON SECDESİ | VİDEO İZLE

    Edinilen bilgiye göre, ikindi namazı için ilçede bulunan camiye giden Haydar Çoban, namaz kıldığı sırada fenalaşarak yere düştü.

    Namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar, Çoban'ı sırt üstü ve hareketsiz yatarken gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Haydar Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

        O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI
        Namaz kılan Haydar Çoban'ın fenalaştığı anlar camii içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, namaz kılan Haydar Çoban'ın dua ederken fenalaşarak yere düştüğü görüldü.

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        Haberler Yaşam İzmir'de namaz kılarken kalp krizi geçiren adam hakka yürüdü! O anlar kamerada
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