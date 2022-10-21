İzmir'de namaz kılarken kalp krizi geçiren adam hakka yürüdü! O anlar kamerada

Olay, 10 Ekim günü Bornova, ilçesi Altındağ semtinde bulunan bir camide meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, ikindi namazı için ilçede bulunan camiye giden Haydar Çoban, namaz kıldığı sırada fenalaşarak yere düştü.
Namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar, Çoban'ı sırt üstü ve hareketsiz yatarken gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Haydar Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.