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    • Yaşam
    • 21.10.2022 15:24
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    • 21.10.2022 15:24
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    Polisten kaçmaya çalıştılar! Üstlerinde 2 kilo metamfetamin çıktı

    Son dakika haberine göre İzmir Buca'da polis ekiplerinden kaçmak isteyen 2 şüphelinin üzerinden yaklaşık 2 kilo ağırlığında metamfetamin çıktı. Şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Zehir tacirlerine şok! Polisten kaçarken yakalandılar

    İzmir'in Buca ilçesinde şüphe üzerine durduruldukları polis ekiplerine zorluk çıkartıp kaçmak isteyen 2 şüpheliden, yaklaşık 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

    Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı İnkılap Mahallesi'nde şüphe üzerine motosiklette bulunan 2 kişiyi durdurdu. M.E.G. ve S.Y. olduğu öğrenilen 2 kişi, polis ekiplerine zorluk çıkartarak kaçmaya çalıştı. Kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler ve motosiklette yapılan incelemelerde bin 995 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

    Şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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