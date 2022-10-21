Antalya'da korkunç son: 17 yaşındaki Yiğit, öğretmeninin evinde ölü bulundu

Olay, saat 09.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 645'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi.
Yiğit Kalpak, Almanca öğretmeni H.G.'nin evine saat 01.30 sıralarında 5 arkadaşıyla birlikte geldi. İddiaya göre, ilerleyen saatlerde öğretmen H.G., Kalpak ve arkadaşları uyuşturucu hap aldı.
Bir süre sonra Kalpak ve 2 arkadaşı, H.G.'nin evinde kaldı, diğer 3 arkadaşı evden ayrıldı. Sabah saatlerinde uyanan H.G., öğrencisi Yiğit Kalpak'ı uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.