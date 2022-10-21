O anlar kamerada: Annesiyle tartışan kardeşini buji anahtarıyla dövdü

Esenyurt'ta iddiaya göre, annesi ile tartışan bir kişi, ağabeyi tarafından buji anahtarı ile darbedildi.

Namık Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında iddiaya göre annesi ile tartışan bir kişi, kaldırımda oturduğu sırada arkasından gelen ağabeyi tarafından darbedildi.