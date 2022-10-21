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    • Yaşam
    • 21.10.2022 13:20
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    • 21.10.2022 13:35
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    O anlar kamerada: Annesiyle tartışan kardeşini buji anahtarıyla dövdü

    Son dakika haberleri... Esenyurt'ta annesi ile tartışan bir kişi, ağabeyi tarafından buji anahtarı ile dövüldü. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Kardeşini buji anahtarıyla dövdü

    Esenyurt'ta iddiaya göre, annesi ile tartışan bir kişi, ağabeyi tarafından buji anahtarı ile darbedildi.

    Namık Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında iddiaya göre annesi ile tartışan bir kişi, kaldırımda oturduğu sırada arkasından gelen ağabeyi tarafından darbedildi.

    BUJİ ANAHTARIYLA DÖVDÜ
    Ağabeyi önce yumruk atarak yere düşürdüğü kardeşine yerden aldığı buji anahtarı ile vurmaya devam etti.

    Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavgada, küçük kardeş, aldığı darbeler sonrası yerde bir süre hareketsiz yattı.

        İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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        Haberler Yaşam O anlar kamerada: Annesiyle tartışan kardeşini buji anahtarıyla dövdü
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