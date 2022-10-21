O anlar kamerada: Annesiyle tartışan kardeşini buji anahtarıyla dövdü

Esenyurt'ta iddiaya göre, annesi ile tartışan bir kişi, ağabeyi tarafından buji anahtarı ile darbedildi.
Namık Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında iddiaya göre annesi ile tartışan bir kişi, kaldırımda oturduğu sırada arkasından gelen ağabeyi tarafından darbedildi.
BUJİ ANAHTARIYLA DÖVDÜ
Ağabeyi önce yumruk atarak yere düşürdüğü kardeşine yerden aldığı buji anahtarı ile vurmaya devam etti.
Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavgada, küçük kardeş, aldığı darbeler sonrası yerde bir süre hareketsiz yattı.