Adana'da Derya Tunçgöğüs köpeğinin havlama sesinden rahatsız olan komşusu Okşan Y.'nin saldırısına uğradı! Omuriliği zedelendi

"BENİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

Darp raporu alan Derya Tunçgöğüs, Okşan Y.'den şikayetçi oldu. Tunçgöğüs, köpekleri hem evinde hem de mağazasında barındırdığını söyleyerek, "Darwin de yaraları olduğu için mağazamda kalıyordu. Komşumuz sabah saatlerinde iş yerimizin telefonuna mesaj atmıştı. Biz de güzel bir dille konuştuk. Daha sonra tekrar mesaj attı. 'Karşı apartmanda oturuyorum. Bir probleminiz varsa, gel benimle çöz' gibi kaba bir mesaj attı. Biz de numarayı engelledik.