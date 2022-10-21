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    • Yaşam
    • 21.10.2022 09:21
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    • 21.10.2022 09:21
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    BUDO'dan sefer iptalleri... 27 Ekim'e kadar sürecek

    Son dakika haberleri... Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 27 Ekim'e kadar olan seferlerinden bazıları, teknik arıza nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İşte BUDO'nun iptal olan seferleri...

    BUDO’dan sefer iptalleri

    Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 27 Ekim'e kadar olan seferlerinden bazıları, teknik arıza nedeniyle iptal edildi.

    HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?
    BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, 21-22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.15 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 15.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) ve 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamayacak.

    BUDO yine teknik arıza sebebiyle 24-25-26-27 Ekim tarihlerinde de 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerini de gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

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    Haberler Yaşam BUDO'dan sefer iptalleri... 27 Ekim'e kadar sürecek
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