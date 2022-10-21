Gaziantep'te silahlar patladı! Ünlü katmerci ve oğluna silahlı saldırı: Orhan Sertkaya hayatını kaybetti





KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU, ÜNLÜ KATMERCİ ÖLDÜRÜLDÜ

Kavga sırasında komşu esnafın silahlı saldırısına uğrayan ünlü katmerci Orhan Sertkaya kafasına isabet kurşunla ağır yaralanırken, oğlu ise dizine isabet eden kurşunla hafif yaralandı. Yaralı baba-oğul, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Orhan Sertkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

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