Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.10.2022 23:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2022 23:23
    ABONE OL

    Gaziantep'te silahlar patladı! Ünlü katmerci ve oğluna silahlı saldırı: Orhan Sertkaya hayatını kaybetti

    Son dakika haberi | Gaziantep'in ünlü katmercilerinden olan Orhan Sertkaya, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Sertkaya hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı.

    Gaziantep’te olaylı gece! Ünlü katmerci ve oğluna saldırı

    Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan ünlü katmerci Orhan Sertkaya hayatını kaybetti, oğlu da hafif şekilde yaralandı.



    Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Suyabatmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan ünlü katmerci Orhan Sertkaya ve oğlu Ali Sertkaya ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan bir şahıs arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.



    KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU, ÜNLÜ KATMERCİ ÖLDÜRÜLDÜ
    Kavga sırasında komşu esnafın silahlı saldırısına uğrayan ünlü katmerci Orhan Sertkaya kafasına isabet kurşunla ağır yaralanırken, oğlu ise dizine isabet eden kurşunla hafif yaralandı. Yaralı baba-oğul, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Orhan Sertkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    BDDK’dan kredi adımı! 1 Kasım’dan itibaren geçerli
    Haberler Yaşam Gaziantep'te silahlar patladı! Ünlü katmerci ve oğluna silahlı saldırı: Orhan Sertkaya hayatını kaybetti
        SON DAKİKA