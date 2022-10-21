Haberler Haber Videoları Antalya Muratpaşa'da şüpheli ölüm! 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Kalpak öğretmeninin evinde ölü bulundu! (Uyuşturucu temizliği)

Antalya Muratpaşa'da şüpheli ölüm! 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Kalpak öğretmeninin evinde ölü bulundu! (Uyuşturucu temizliği)

Antalya Muratpaşa'da şüpheli ölüm! 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Kalpak öğretmeninin evinde ölü bulundu! (Uyuşturucu temizliği)
21.10.2022 15:43

OTOMATİK OYNAT

Haber 03:02
MİT'ten Sincar'da operasyon!
Haber 02:09
TSK'ya 'kimyasal silah'...
Haber 01:21
Kahramanmaraş'ta korkutan...
Haber 01:08
Uçaktan iner inmez sarıldılar
Haber 41:00
TOGG'un fiyatı ne olacak?
Haber 01:41
6'lıya adaylık göndermesi
Haber 01:22
FETÖ'cü futbolcu İstanbul'da...
Haber 05:07
Çevre Forumu'na video mesaj
Haber 44:48
Muhtarlar için müjdeleri...
Haber 01:57
Kuzey Akım'da 50 metrelik...
Haber 02:15
Erdoğan'dan stajyerlere maaş...
Haber 03:37
CHP'li Avcılar Belediyesi'nde...

Son dakika haberi! Antalya'da, Yiğit Kalpak (17), arkadaşlarıyla gittiği Almanca öğretmeni H.G.'nin (30) evinde ölü bulundu. Evdeki incelemede, uyuşturucu madde kullanıldığı, ardından temizlik yapıldığı belirlendi.

Haber Videoları

Olay, saat 09.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 645'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi.

Yiğit Kalpak, Almanca öğretmeni H.G.'nin evine saat 01.30 sıralarında 5 arkadaşıyla birlikte geldi. İddiaya göre, ilerleyen saatlerde öğretmen H.G., Kalpak ve arkadaşları uyuşturucu hap aldı.

Bir süre sonra Kalpak ve 2 arkadaşı, H.G.'nin evinde kaldı, diğer 3 arkadaşı evden ayrıldı. Sabah saatlerinde uyanan H.G., öğrencisi Yiğit Kalpak'ı uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İNCELEME YAPILDI
İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, Kalpak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, evdeki incelemede, Kalpak'ın üstünün çıplak, evin temizlenmiş olduğunu belirledi. H.G. ile diğer 5 kişi, ifadelerine başvurulmak üzere Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gençlerden birinin polise verdiği ifadede, olayın gerçekleştiği saatlerde evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını belirttiği öğrenildi.

Öğretmen H.G.'nin ise, öğrencisiyle arkadaşlarının gece kendisine bir şeyler içmek için geldiği, sadece kahve içip saat 03.00 sıralarında uyuduğu, sabah saatlerinde ise Yiğit Kalpak'ı odada hareketsiz gördüğünü anlattığı ortaya çıktı. Kalpak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

SON DAKİKA