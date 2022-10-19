Aydın'da korkutan kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a kamyonet çarptı: 2 yaralı





Sürücüsü Münir C. ile kamyonette bulunan O.I. araçta sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan Münir C. ve O.I.'yı sıkıştıkları yerden kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.