Bakan Koca duyurdu! Ücretsiz kanser taraması yapılacak! Randevu sistemi Türkiye genelinde açıldı...





Her ilde en az 1 tane kanser tarama merkezi olduğunu belirten Bakan Koca, "KETEM: kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezleri. Her ilde en az bir tane olmak üzere 347 Kanser Tarama Merkezimiz var. 41'i mobil tarama aracı olup, kırsal bölgelerde yaşayanlara ve dezavantajlı gruplara hizmet veriyor." şeklinde paylaşımda bulundu.