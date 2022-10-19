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    • Yaşam
    • 19.10.2022 19:54
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    • 19.10.2022 20:06
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    Bakan Koca duyurdu! Ücretsiz kanser taraması yapılacak! Randevu sistemi Türkiye genelinde açıldı...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ücretsiz kanser taraması randevu sisteminin Türkiye genelinde aile hekimlerinin kullanımına açıldığını duyurdu. Bakan Koca, uygulama ile aile hekimlerinin sorumlu oldukları kişileri arayarak kanser taramasına davet edeceğini belirtti. Koca, bu yılın ilk 6 ayında 4 milyon kanser taraması gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

    Kanser taraması randevu sistemi açıldı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kanser taraması randevu sisteminin Türkiye genelinde aile hekimlerinin kullanımına açıldığını bildirdi.

    Bakan Koca, sistemin, kanser taramalarını yaygınlaştırmak ve ücretsiz tarama hizmetlerinden daha fazla kişinin faydalanmasını sağlamak amacıyla pilot uygulama olarak hayata geçirildiğini anımsattı.

    Koca, uygulama ile aile hekimlerinin sorumlu oldukları kişileri arayarak kanser taramasına davet edeceğini belirtti.



    Bakan Koca, paylaşımı şu şekilde;
    "Taramayı kabul edenlere, ilgili merkezler hakkında bilgi verilip, kendilerine randevu oluşturulacak. Randevu bilgileri cep telefonlarına SMS ile de iletilecek.

    "ÜCRETSİZ YAPILIYOR"
    Meme, kolorektal ve serviks kanserleri taramaları Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezleri tarafından ücretsiz yapılıyor."



    Her ilde en az 1 tane kanser tarama merkezi olduğunu belirten Bakan Koca, "KETEM: kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezleri. Her ilde en az bir tane olmak üzere 347 Kanser Tarama Merkezimiz var. 41'i mobil tarama aracı olup, kırsal bölgelerde yaşayanlara ve dezavantajlı gruplara hizmet veriyor." şeklinde paylaşımda bulundu.



        4 MİLYON KANSER TARAMASI YAPILDI
        Yılın ilk 6 ayında 4 milyon tarama gerçekleştiğini vurgulayan Koca, "2021'de 4,4 milyon kanser taraması yapıldı. Bu yılsa, sadece ilk 6 ayda, 4 milyon tarama gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 1,3 milyonunu meme kanseri taramaları oluşturuyor.Taramalarda pozitif ya da şüpheli bulunan vakalar, 81 ilde belirlenmiş olan Tarama Sonrası Teşhis Merkezlerine yönlendirilerek ileri tetkikleri yapılmakta, teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir." ifadesini kullandı.

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