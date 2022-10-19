100 metreden uçuruma yuvarlanan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü

SÜRÜCÜ VE 2 YOLCU ÖLDÜ

Olay yerine gelen Acil Sağlık, Jandarma, İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Fazlı Civan ile yolcular Aslan ve Fatma Pehlivan'ı sıkıştığı yerden çıkardı.