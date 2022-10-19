100 metreden uçuruma yuvarlanan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 100 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil 3 kişiye yuvarlandı.
UÇURUMA YUVARLANDI
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi Karaçukur Mahallesinde park için manevra yapan; Fazlı Civan kontrolündeki 28 YE 590 plakalı kamyonet 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Taklalar atarak alt tarafta bulunan bahçedeki ağaçlara çarparak durabilen aracı görenler hemen 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi.
SÜRÜCÜ VE 2 YOLCU ÖLDÜ
Olay yerine gelen Acil Sağlık, Jandarma, İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Fazlı Civan ile yolcular Aslan ve Fatma Pehlivan'ı sıkıştığı yerden çıkardı.