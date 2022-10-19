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    • Yaşam
    • 19.10.2022 15:54
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    • 19.10.2022 15:54
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    100 metreden uçuruma yuvarlanan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü

    Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde sürücüsünün park etmek için manevra yaptığı araç kontrolden çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağaçlara çarparak duran otomobil hurdaya döndü. Sürücü ve 2 yolcu yaşamlarını yitirdi.

    Hurdaya dönen otomobilden çıkamadılar

    Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 100 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil 3 kişiye yuvarlandı.

    UÇURUMA YUVARLANDI
    Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi Karaçukur Mahallesinde park için manevra yapan; Fazlı Civan kontrolündeki 28 YE 590 plakalı kamyonet 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

    Taklalar atarak alt tarafta bulunan bahçedeki ağaçlara çarparak durabilen aracı görenler hemen 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi.

    SÜRÜCÜ VE 2 YOLCU ÖLDÜ
    Olay yerine gelen Acil Sağlık, Jandarma, İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Fazlı Civan ile yolcular Aslan ve Fatma Pehlivan'ı sıkıştığı yerden çıkardı.
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        Haberler Yaşam 100 metreden uçuruma yuvarlanan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü
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