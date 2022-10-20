Dilara Şahin'in son sözleri mezar taşına yazıldı: Allah devletimize zeval vermesin

SON SÖZLERİ MEZAR TAŞINA KAZINDI: ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN

Baba Oğuz Şahin, kızının ölmeden önceki son sözlerinin vasiyet gibi olduğunu belirterek "Kızımın son sözleri, 'Baba, sakın üzülmeyin. İnşallah bunu da atlatacağım. Olur da bana bir şey olursa, hakkınızı helal eyleyin. Sayın Cumhurbaşkanımıza da tüm yaptıkları için adıma teşekkür edin. Yüce Allah'ım onu bu devletin başından eksik etmesin. Allah devletimize zeval vermesin' şeklinde oldu." ifadelerini kullandı.