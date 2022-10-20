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    • Yaşam
    • 20.10.2022 08:56
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    • 20.10.2022 09:12
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    Dilara Şahin'in son sözleri mezar taşına yazıldı: Allah devletimize zeval vermesin

    Hollanda'da yaşam desteği kesilmek üzereyken Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin 8.5 ay sonra kansere yenik düştü. Dilara Şahin'in "Allah devletimize zeval vermesin" sözleri mezar taşına yazıldı. İşte detaylar...

    Dilara’nın o sözleri mezar taşına yazıldı

    Hollanda'da yaşam desteği kesilmek üzereyken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin 8.5 ay sonra kansere yenik düştü.

    Hollanda'da yaşayan Şahin ailesinin lösemi hastası olan kızları Dilara Şahin (25), tedavi gördüğü hastanede komadayken doktorlar yaşam destek ünitesi fişini çekme kararı verdi.

    DİLARA ŞAHİN HAYATINI KAYBETTİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Dilara ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındıktan sonra tekrar ayağa kalkan, konuşmaya başlayan Dilara 15 Ekim'de hayatını kaybetti.

    SON SÖZLERİ MEZAR TAŞINA KAZINDI: ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN
    Baba Oğuz Şahin, kızının ölmeden önceki son sözlerinin vasiyet gibi olduğunu belirterek "Kızımın son sözleri, 'Baba, sakın üzülmeyin. İnşallah bunu da atlatacağım. Olur da bana bir şey olursa, hakkınızı helal eyleyin. Sayın Cumhurbaşkanımıza da tüm yaptıkları için adıma teşekkür edin. Yüce Allah'ım onu bu devletin başından eksik etmesin. Allah devletimize zeval vermesin' şeklinde oldu." ifadelerini kullandı.

        Şahin ailesi, kızları Dilara'nın "Allah devletimize zeval vermesin" şeklindeki son sözlerini mezar taşına yazdırdı.

        DOYA DOYA YAŞADIK
        Baba Şahin, şunları söyledi:

        "8.5 ay boyunca devletimiz bize kol kanat gerdi. Bu süre içerisinde bizi kızımızla doya doya yaşattı. Allah devletimizden razı olsun. Hollanda'da fişi çekilmek istenen kızım, Türkiye'de sanki yeniden doğdu.

        Ona, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm Türkiye sahip çıktı. Hastane odasında bize çay demledi, tavada yumurta kırdı. Birlikte çok güzel günler geçirdik. Kızımın en büyük hayallerinden biri İstanbul'u gezip görmekti. Hastanede odasından çıkıp birlikte otelde kaldık, İstanbul'u gezdik ve o anları ölümsüzleştirdik.

        Bolca koklaşma şansı yakaladık. Kızıma aranan uyumlu ilik abisinde bulunmuştu. İlik alındı, nakil gününü beklemeye başlamıştık. Son kemoterapi sonrası mide kanaması geçirdi, komaya girdi. O komadan çıkamadı.
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