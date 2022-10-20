Dilara Şahin'in son sözleri mezar taşına yazıldı: Allah devletimize zeval vermesin

Hollanda'da yaşam desteği kesilmek üzereyken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin 8.5 ay sonra kansere yenik düştü.
Hollanda'da yaşayan Şahin ailesinin lösemi hastası olan kızları Dilara Şahin (25), tedavi gördüğü hastanede komadayken doktorlar yaşam destek ünitesi fişini çekme kararı verdi.
DİLARA ŞAHİN HAYATINI KAYBETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Dilara ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındıktan sonra tekrar ayağa kalkan, konuşmaya başlayan Dilara 15 Ekim'de hayatını kaybetti.
SON SÖZLERİ MEZAR TAŞINA KAZINDI: ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN
Baba Oğuz Şahin, kızının ölmeden önceki son sözlerinin vasiyet gibi olduğunu belirterek "Kızımın son sözleri, 'Baba, sakın üzülmeyin. İnşallah bunu da atlatacağım. Olur da bana bir şey olursa, hakkınızı helal eyleyin. Sayın Cumhurbaşkanımıza da tüm yaptıkları için adıma teşekkür edin. Yüce Allah'ım onu bu devletin başından eksik etmesin. Allah devletimize zeval vermesin' şeklinde oldu." ifadelerini kullandı.