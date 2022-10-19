DJ Koray Alpergin kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Öldürülen DJ Koray Alpergin'i katilleri tutuklandı mı? Bizim FM'in sahibiydi...

Şu an 4 kişi olayla ilgili elimizde, kız arkadaşının sağlık durumu ise iyi Koray'ı kaçıranların muhtemelen kendisi tarafından bilindiği ve bunun rastgele bir saldırı olmadığı ihtimali üzerinde duruyoruz.

Enfield ve Essex sakinlerini temin ederim ki buradaki olaylar zincirini anlamak ve sorumluları adalete teslim etmek için kesinlikle elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

Olayla ilgili bilgisi olan ya da bir şey hatırlayanların bizimle iletişime geçmesini istiyoruz.