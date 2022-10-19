DJ Koray Alpergin kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Öldürülen DJ Koray Alpergin'i katilleri tutuklandı mı? Bizim FM'in sahibiydi...

Türkiye'de Bizim FM isimli radyo istasyonunun sahibi Koray Alpergin'in cesedi İngiltere'de Oakwood Hill Sanayi Sitesi yakınlarındaki boş bir arazide bulundu. Bir süre önce yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulununa Alpergin'in beyaz bir minibüsle kaçırıldığı, ardından da öldürüldüğü öğrenildi. Son dakika haberine göre cinayetle ilgili sır perdesi aralanmaya başlandı. Peki Koray Alpergin kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Öldürülen DJ Koray Alpergin'i katilleri tutuklandı mı?
KORAY ALPERGİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?
Koray Alpergin, İngiltere'nin ünlü DJ'lerinden olduğu gibi, Türkiye'de de Bizim FM isimli radyo istasyonunun sahibiydi. 43 yaşındaki Alpergin, İngiltere'de geçtiğimiz hafta cinayete kurban gitti.
Yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan radyocunun cansız bedeni Oakwood Hill Sanayi Sitesi yakınlarındaki boş bir arazide bulundu.
CİNAYETİN DETAYLARI
Kafasına isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği belirlenen Alpergin'in cesedinin daha sonra yakılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.
BEYAZ BİR MİNİBÜSLE KAÇIRILMIŞ
Olayla ilgili soruşturma başlatan İngiliz polisi, DJ Koray Alpergin'in 13 Ekim Perşembe günü saat 22:30 sıralarında Türkiye'den kendisini ziyarete gelen 33 yaşlarındaki kız arkadaşıyla birlikte Ebony Crescent, Enfield'deki evlerinin önünde beyaz bir minibüse bindirildiğini tespit etti.
OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili ilk etapta 3 kişi gözaltına alınırken bu sabah saatlerinde cinayet şüphesiyle 55 yaşındaki bir adam Tottenham'da gözaltına alındı.
Suç Uzmanı Başmüfettiş Kate Kieran, Koray Alpergin'in öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çok sayıda suç mahallini içeren son derece hızlı ve karmaşık bir olay.