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    • Yaşam
    • 19.10.2022 12:26
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    • 19.10.2022 12:27
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    DJ Koray Alpergin kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Öldürülen DJ Koray Alpergin'i katilleri tutuklandı mı? Bizim FM'in sahibiydi...

    Türk DJ Koray Alpergin cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. İngiltere'de ormanlık alanda cesedi bulunan Alpergin'in cinayetiyle ilgili tutuklu sayısı dörde yükseldi. Talihsiz radyocunun kafasından vurulduktan sonra cesedinin yakılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Peki Koray Alpergin kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Öldürülen DJ Koray Alpergin'i katilleri tutuklandı mı?

    DJ Koray Alpergin kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

    Türkiye'de Bizim FM isimli radyo istasyonunun sahibi Koray Alpergin'in cesedi İngiltere'de Oakwood Hill Sanayi Sitesi yakınlarındaki boş bir arazide bulundu. Bir süre önce yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulununa Alpergin'in beyaz bir minibüsle kaçırıldığı, ardından da öldürüldüğü öğrenildi. Son dakika haberine göre cinayetle ilgili sır perdesi aralanmaya başlandı. Peki Koray Alpergin kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Öldürülen DJ Koray Alpergin'i katilleri tutuklandı mı?

    KORAY ALPERGİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

    Koray Alpergin, İngiltere'nin ünlü DJ'lerinden olduğu gibi, Türkiye'de de Bizim FM isimli radyo istasyonunun sahibiydi. 43 yaşındaki Alpergin, İngiltere'de geçtiğimiz hafta cinayete kurban gitti.

    Yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan radyocunun cansız bedeni Oakwood Hill Sanayi Sitesi yakınlarındaki boş bir arazide bulundu.

    CİNAYETİN DETAYLARI

    Kafasına isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği belirlenen Alpergin'in cesedinin daha sonra yakılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

    BEYAZ BİR MİNİBÜSLE KAÇIRILMIŞ

    Olayla ilgili soruşturma başlatan İngiliz polisi, DJ Koray Alpergin'in 13 Ekim Perşembe günü saat 22:30 sıralarında Türkiye'den kendisini ziyarete gelen 33 yaşlarındaki kız arkadaşıyla birlikte Ebony Crescent, Enfield'deki evlerinin önünde beyaz bir minibüse bindirildiğini tespit etti.

    OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ TUTUKLANDI

    Olayla ilgili ilk etapta 3 kişi gözaltına alınırken bu sabah saatlerinde cinayet şüphesiyle 55 yaşındaki bir adam Tottenham'da gözaltına alındı.

    Suç Uzmanı Başmüfettiş Kate Kieran, Koray Alpergin'in öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çok sayıda suç mahallini içeren son derece hızlı ve karmaşık bir olay.

        Şu an 4 kişi olayla ilgili elimizde, kız arkadaşının sağlık durumu ise iyi Koray'ı kaçıranların muhtemelen kendisi tarafından bilindiği ve bunun rastgele bir saldırı olmadığı ihtimali üzerinde duruyoruz.

        Enfield ve Essex sakinlerini temin ederim ki buradaki olaylar zincirini anlamak ve sorumluları adalete teslim etmek için kesinlikle elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

        Olayla ilgili bilgisi olan ya da bir şey hatırlayanların bizimle iletişime geçmesini istiyoruz.

        Evinizin önündeki güvenlik kameralarına tekrar bakmanızı rica ediyoruz" dedi.

        Türkiye'de uzun bir süre dj'lik ve radyoculuk yapan Koray Alpergin, ABD'li rapçi 50 Cent ve Spice Girls grubunun üyesi Mel B ile arkadaştı.
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        Haberler Yaşam DJ Koray Alpergin kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Öldürülen DJ Koray Alpergin'i katilleri tutuklandı mı? Bizim FM'in sahibiydi...
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