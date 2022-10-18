Ümraniye’de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Kaza saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Çamlıca Bağlantısı, Çamlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti yönünde ilerleyen 16 TAY 20 plakalı kamyonetin sürücüsü, Mahsun D.'nin kullandığı 34 FPD 517 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç takla atarak bariyerlere çarptı. Kamyonet ise bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan iki kişi araçlardan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Aracın içerisinde sıkışan Mahsun D., itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Mahsun D. hayatını kaybetti.