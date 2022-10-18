Ümraniye’de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç takla atarak bariyerlere çarptı. Kamyonet ise bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan iki kişi araçlardan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.