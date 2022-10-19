Eline ne geçtiyse yaktı: Ateşe verdiği evini sigara içerek izledi

İzmir'in Buca ilçesinde iki katlı binada oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, dini içerikli kitapları ve eşyalarını yakarak sokağa attı. Daha sonra da oturduğu evi yaktı.

ATEŞE VERDİ

Saat 04.00 sıralarında Buca ilçesi İnönü Mahallesi 677/4 Sokak'ta, psikolojik sorunları olduğu ve alkollü olduğu iddia edilen A.T., (40) evde bulunan eşyalarını ve dini içerikli kitapları yakarak sokağa attı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.