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    • Yaşam
    • 19.10.2022 08:43
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    • 19.10.2022 08:43
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    Eline ne geçtiyse yaktı: Ateşe verdiği evini sigara içerek izledi

    İzmir'in Buca ilçesinde, dini içerikli kitapları ve eşyaları yakarak sokağa atan A.T. (40), daha sonra evini yaktı. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak girdiği evin salon kısmında oturan A.T.'nin, sigara içerek yangını seyrettiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, A.T. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Evini yaktı, sigara içerek yangını izledi

    İzmir'in Buca ilçesinde iki katlı binada oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, dini içerikli kitapları ve eşyalarını yakarak sokağa attı. Daha sonra da oturduğu evi yaktı.

    ATEŞE VERDİ
    Saat 04.00 sıralarında Buca ilçesi İnönü Mahallesi 677/4 Sokak'ta, psikolojik sorunları olduğu ve alkollü olduğu iddia edilen A.T., (40) evde bulunan eşyalarını ve dini içerikli kitapları yakarak sokağa attı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

    OTURDUĞU EVİ YAKTI
    İhbar üzerine adrese gelen ekipler, sokakta yanmaya devam eden dini içerikli kitapları ve eşyaları söndürmeye çalışırken, A.T. balkona çıkarak evini yakacağını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri A.T.'nin bulunduğu daireye çıkarak psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadını ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan kadın, kapıyı kilitleyerek evini yaktı.

    ALEVLERİ İZLEDİ
    Evin kapısını kırarak içeri giren ekipler, evde oluşan yangını kısa sürede söndürerek, kontrol altına aldı. Öte yandan, A.T.'nin evini yaktıktan sonra bir koltuğa oturarak alevleri izlediği öğrenildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan A.T.'nin, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü öğrenildi.

        Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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        Haberler Yaşam Eline ne geçtiyse yaktı: Ateşe verdiği evini sigara içerek izledi
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