İstanbul, Arnavutköy'de kan donduran kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ağır yaralandı

Arnavutköy'de meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı kazada itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmek için zamanla yarıştı.
Kaza, saat 23.00'da Arnavutköy çevre yolunda meydana geldi. Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nden Sultangazi yönüne doğru seyreden 2 otomobil çarpıştı.
Yaralılardan Utku Muharrem Kerman, Ahmet Doğan, Utku Agocuk, Muhammet Emin Genç, Emrah Genç, Fatmanur Genç, Mihraç Genç sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.