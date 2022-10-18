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    • Yaşam
    • 19.10.2022 04:54
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    • 19.10.2022 04:54
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    İstanbul, Arnavutköy'de kan donduran kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ağır yaralandı

    İstanbul, Arnavutköy'de itfaiye ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı. Arnavutköy çevre yolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ağır yaralandı.

    İstanbul’da kan donduran kaza!

    Arnavutköy'de meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı kazada itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmek için zamanla yarıştı.



    Kaza, saat 23.00'da Arnavutköy çevre yolunda meydana geldi. Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nden Sultangazi yönüne doğru seyreden 2 otomobil çarpıştı.



    Yaralılardan Utku Muharrem Kerman, Ahmet Doğan, Utku Agocuk, Muhammet Emin Genç, Emrah Genç, Fatmanur Genç, Mihraç Genç sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.



        Hastanede tedavi altına alınan Utku Agocuk da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 7 yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



        Kaza nedeniyle yol Sultangazi istikametine tamamen trafiğe kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Belediye ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.

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