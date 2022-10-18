Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci kanser aşısı yaptı!

Dünyanın konuştuğu 2 Türk doktor, yine büyük bir başarıya imza attı. COVİD 19 hastalığına karşı mRNA aşısı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci çifti, şimdi de kanser aşısı yaptı. İkili, bu tedavinin de tıpkı BioNTech aşısındaki mRNA teknolojisi gibi çalıştığını açıkladı. Yani ilacın, hücre içine girip sadece hastalıklı olanları öldürdüğünü vurguladı. Aşının daha çok bağırsak ve melanom kanserlerinde etkili olduğunu da söyleyen çift, bombayı da patlattı: Önümüzdeki 8 yıl içinde insanlara uygulanmaya başlanacak.







Bu arada BioNTech, Amerikan Klinik Onkoloji Derneği Konferansı'nda pankreas kanseri hastalarında yapılan erken evre bir araştırmanın sonuçlarını da paylaştı. Aşılanan 16 hastanın yarısının 18 ay sonra iyileştiği vurgulandı.

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