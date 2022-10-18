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    • Yaşam
    • 18.10.2022 08:15
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    • 18.10.2022 08:15
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    Bülent Özveren hayatını kaybetti! Acı haberi eşi duyurdu

    Son dakika haberi! Televizyon sunucusu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından duyurdu. Özveren "Çok üzgünüm.Bülent’i kaybettik.  Başımız sağolsun" notuyla sunucu Bülent Özveren'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ünlü sunucu hayatını kaybetti!

    Televizyon sunucusu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti.

    BÜLENT'İ KAYBETTİK
    Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan televizyon sunucusu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından duyurdu. Özveren "Çok üzgünüm. Bülent'i kaybettik. Başımız sağolsun" notuyla sunucu Bülent Özveren'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

    BÜLEND ÖZVEREN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
    1943 İstanbul doğumlu olan Bülend Özveren 1975-2012 yılları arasında Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunmuştur.

    Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra, orta öğretimini Saint Benoît Fransız Lisesi'nde, yüksek öğretimini ise Galatasaray Lisesi'nde tamamlamış, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

        1964 yılında TRT'nin açtığı ilk "prodüktörlük" sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı. 31 Temmuz 1965'te TRT'de çalışmaya başlamış, uzun bir süre televizyon sunucusu olarak çalıştıktan sonra, 1972'de spor spikerliği yapmaya devam etmiştir.

        1982'de TRT'de yayınlanan Riziko adlı programın sunuculuğunu yaptı. Aynı yıl TRT'den istifa etti ve sırası ile Gelişim Yayınları'nda editör ve Cen ajans reklam şirketinde müşteri temsilcisi olarak çalıştı. 1985 yılında kendi reklam şirketini kurdu ve 1987 yılından itibaren de Pen ajans reklam şirketinin genel müdürü olarak görev yaptı. 1986 yılından 1998 yılına kadar aralıksız TRT'de dış yapımcı olarak canlı yayınlanan yüzlerce yarışma programını hazırladı ve sundu.

        1999 yılı sonunda emekli olan Bülent Özveren, TÜRVAK'ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalıştı. İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı. Fransızca ve İngilizce bilen Bülent Özveren "spiker-sunucu" bölümlerinde usta öğretici olarak derslere girmiş ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar vermiştir.

        Haziran 2013 yılında Uluslararası Türkçe Derneği (TÜRKÇEDER) tarafından düzenlenen 11. Türkçe Olimpiyatı'nı sundu. 2013 yılının sonunda yeni yayın döneminde Show TV'de yayınlanan Bir Milyon Kimin? adlı yarışma programında Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile jüri üyeliği yaptı.

        KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASINA YARIŞMACI OLARAK KATILDI
        2018 yılında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına yarışmacı olarak katılarak 30 bin TL ödül kazanmıştır.

        2 Ocak 1970 tarihinden beri kendi gibi televizyoncu olan Sebla Özkantarcı ile evlidir.

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        Haberler Yaşam Bülent Özveren hayatını kaybetti! Acı haberi eşi duyurdu
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