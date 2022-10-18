Bülent Özveren hayatını kaybetti! Acı haberi eşi duyurdu

Televizyon sunucusu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti.
BÜLENT'İ KAYBETTİK
Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan televizyon sunucusu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından duyurdu. Özveren "Çok üzgünüm. Bülent'i kaybettik. Başımız sağolsun" notuyla sunucu Bülent Özveren'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.
BÜLEND ÖZVEREN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1943 İstanbul doğumlu olan Bülend Özveren 1975-2012 yılları arasında Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunmuştur.
Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra, orta öğretimini Saint Benoît Fransız Lisesi'nde, yüksek öğretimini ise Galatasaray Lisesi'nde tamamlamış, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.