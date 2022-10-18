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    3 saatlik korku! Antalya’da psikolojik sorunları olan doktor Emrah Ç. evin balkonunda annesini dövüp aşağı atmaya çalıştı

    Antalya’da psikolojik sorunları olan doktor Emrah Ç., evin balkonunda annesi V. Ç.’yi dövüp, aşağıya atmaya kalkıştı. Özel Harekat polisleri, cinnet halindeki doktoru yakaladı. İşte sizler için derlediğimiz 18 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Doktor’ bu ne!

    Konyaaltı ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 2. katında yaşayan 39 yaşındaki Emrah Ç., dün annesini darp etti. Ardından annesini balkondan atmaya kalktı. Yaşanan bu olay üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgele sevk edildi. Eve gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan Emrah Ç., annesi V.Ç.'yi bu kez balkonda darp etmeye başladı. Annesinin kitap, telefon, kredi kartları ve bir miktar parasını aşağıya attı. Hem kendi hem annesinin telefonunu balkon demirlerine vurup kıran Emrah Ç. için özel harekat ekiplerinden destek istendi. Özel harekat polisinin son görev yerinin Diyarbakır olduğunu söylemesi üzerine şahıs, "Oranın en sevdiğin şeyi ney?' diye sorması üzerine polis, 'ciğer' cevabını verdi. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir doktorluk mesleğini yapamadığı öğrenilen Emrah Ç., zaman zaman balkon demirlerinden aşağıya sarktı. Özel harekat polisleri kalkan ve koçbaşı ile binaya girdi. Özel harekat ekiplerinin kapıyı açması üzerine Emrah Ç., 2. kat balkonundan 1. kat penceresine indi. Burada da bir süre bekleyen Emrah Ç., ardından ekiplerin ikna etmesi üzerine üst kata çıkamayınca kendisini itfaiyenin şişme brandasının üzerine atladı.



    KONVOYDA BÜYÜK ACI
    Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, önceki gün sünnet düğünü olan 4 yaşındaki Bozan Uyguner'e elbiselerini giydiren ailesi, düğün konvoyu hazırladı. Konvoya katılanlar araçlara bindiği sırada dayısı İbrahim D., önündeki Bozan Uyguner'i fark etmeden otomobili hareket ettirdi. Otomobil üstünden geçen çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bozan Uyguner, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



    ALMAN 'HANS'TA
    Almanya'da enerji krizi sağlık sistemini de olumsuz etkiledi. Sağlık sisteminin içinde bulunduğu kaos bizzat Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ten geldi. Alman Bakan enerji ve enflasyon krizinde ülkedeki hastanelerin iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi. Hastanelere daha fazla devlet yardımı yapılması konusunda 18 Ekim Salı günü Maliye Bakanı Christian Lindner ile görüşeceğini belirtti. Lauterbach, "Hastanelerin çok özel bir durumu olduğu açıktır. Burada hızlı ve gerçekten etkili reaksiyon göstermezsek kapanmalar olur" dedi. Bu arada benzer kriz Fransa'da da baş gösterdi. Enerji krizinin hastanelerdeki işleyişi yavaşlattığı öğrenildi.



        ANDERS'SON'
        İsveç'te halk, 11 Eylül'de oy kullandı. Mevcut Başbakan Andersson, hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Terör örgütü PKK'ya verdiği destekle bilinen Andersson, koltuğunu kaptırdı. Ilımlı Muhafazakar Parti (M), Liberal Parti (L) ve Hristiyan Demokrat Partisi (KD) ile üçlü koalisyon hükümeti parlamentoda güvenoyu aldı. Başbakan seçilmekten dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Ulf Kristersson, ılımlı mesajlar yolladı: NATO üyeliği, İsveç ve Finlandiya için çok önemli. Türkiye ile NATO anlaşmasına bağlıyız. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yapılan anlaşmanın gereklerini yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışacağız.



        SU-34 BİNANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
        Rusya'nın Yeysk kentinde, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-34 tipi savaş uçağı 9 katlı bir binanın üzerine düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi can verirken, 5'i ağır 25 kişi de yaralandı. Binada 45 daire bulunduğu ve 500 kişinin yaşadığı öğrenildi.



        İŞTE M'ÜÇ'İZE
        Karaman'da Mehmet Koçak (30) ile eşi Buse Koçak (26), evlat hasreti çekti. Tüp bebek tedavisi için doktora gitti. Tam 1 yıl boyunca tedavi olduktan sonra müjdeli haber geldi. Üçüz bebek haberini alan çift, çok sevindi. Ancak Buse Koçak, hamileliğinin ilerleyen dönemlerinde tehlikeli bir sürece girdi. Doktorlar, iki bebeğin doğumunu sonlandırabileceklerini söyledi. Ancak genç kadın kabul etmedi. 'Ölüm de olsa çocuklarımı dünyaya getireceğim' diyerek doğuma girdi. Koçak 32 haftalık hamileyken geçtiğimiz yıl Ekim ayında prematüre bebekleri Dünya Bilge, Lina Irmak ve Mira Ada'yı kucağına alıp sevindi. İşte "Yaşamaz ve yaşatmaz" denilen bebekler 1 yaşına girdi. Koçak çifti üçüzleri ile birlikte ilk doğum günlerini kutlayıp çok mutlu olduğunu belirtti. TOLGA YANIK



            'BOĞA'L HAYAT
            Muğla'nın Milas İlçesi'nde yaşayan Naz Türkmen (17), 11 yaşında boğa güreşlerine merak sardı. Kara Efe adını verdiği buzağısını yetiştirip güreşlere hazırladı. Ardından çok sayıda boğayı arenaya çıkardı. Naz Türkmen, ilginç hobisini şu sözlerle anlattı: Ailemiz tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Bu yüzden küçükken oyuncaklar yerine hep ineklerin arasında zaman geçirirdim. Biberonla beslerdim. Temizliklerini yapardım. Ben çocukken güreşecek boğamız yoktu ama beside boğalarımız oluyordu."



            TUTKULU TEKLİF
            Fethiyespor- Kırşehirspor F.K. maçı öncesi Fethiye Şehir Stadı'nda romantik anlar yaşandı. Kırşehirspor'lu futbolcu Doğacan Diker, İzmir'den ortaokul arkadaşı Tutku Fırat'ın önünde diz çöküp yüzüğü çıkardı. Evlilik teklifi yaptı. Şaşkına dönen Tutku Fırat, bir anda patlatılan konfetiler arasında kaldı. Sevinç gözyaşları döken genç kız, "Evet" deyince genç futbolcu büyük mutluluk yaşadı. Tutku'nun yanıtıyla sahaya çıkan Doğacan ise bir gol atıp beraberliği yakaladı. ERDOĞAN CANKUŞ



            159 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 159 milyon 270 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen 2 kişi, 2 milyon 802'şer bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 74'er, 3 bilenler 153'er, 2 bilenler 15'er lira alacak.



                242 BİN LİRA DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca 242 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 760'ar, 8 bilenler 200'er, 7 bilenler 38'er, 6 bilenler ve hiçbir numarayı bilemeyenler 7'şer lira alacak.

                K'EŞE' BIÇAK VAHŞET
                Kayseri'de Nazan Çatbaş, sokakta eşinin husumetlisi ile karşılaştı. Aniden saldırısına uğradı. Tam 20 yerinden bıçaklandı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Katil tutuklandı.

                OBEZİTE MUAYENESİ
                Kırşehirli Enes Sapmaz (30), 195 kiloya çıktı. Ameliyat yerine spora ve diyete başladı. 1 yılda 115 kilo vermeyi başardı. Sırrını açıkladı: Unu, şekeri ve tuzu unutun!

                MERMİ YAĞDIRDI
                İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz Eylül'de kiraladıkları araca sahte plaka takıp husumetlileri S.Y'ye kurşun yağdıran H.C.B. ve E.Ç. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alına şüphelilerden H.C.B. tutuklandı. Yakalanan şüphelilerin S.Y. ile geçmişten gelen bir husumetlerinin olduğu, bu sebeple silahlı saldırı gerçekleştirdikleri öğrenildi. Öte yandan S.Y'nin sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi. Yunus Emre KAVAK

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                Haberler Yaşam 3 saatlik korku! Antalya’da psikolojik sorunları olan doktor Emrah Ç. evin balkonunda annesini dövüp aşağı atmaya çalıştı
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