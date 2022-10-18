3 saatlik korku! Antalya’da psikolojik sorunları olan doktor Emrah Ç. evin balkonunda annesini dövüp aşağı atmaya çalıştı

Konyaaltı ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 2. katında yaşayan 39 yaşındaki Emrah Ç., dün annesini darp etti. Ardından annesini balkondan atmaya kalktı. Yaşanan bu olay üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgele sevk edildi. Eve gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan Emrah Ç., annesi V.Ç.'yi bu kez balkonda darp etmeye başladı. Annesinin kitap, telefon, kredi kartları ve bir miktar parasını aşağıya attı. Hem kendi hem annesinin telefonunu balkon demirlerine vurup kıran Emrah Ç. için özel harekat ekiplerinden destek istendi. Özel harekat polisinin son görev yerinin Diyarbakır olduğunu söylemesi üzerine şahıs, "Oranın en sevdiğin şeyi ney?' diye sorması üzerine polis, 'ciğer' cevabını verdi. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir doktorluk mesleğini yapamadığı öğrenilen Emrah Ç., zaman zaman balkon demirlerinden aşağıya sarktı. Özel harekat polisleri kalkan ve koçbaşı ile binaya girdi. Özel harekat ekiplerinin kapıyı açması üzerine Emrah Ç., 2. kat balkonundan 1. kat penceresine indi. Burada da bir süre bekleyen Emrah Ç., ardından ekiplerin ikna etmesi üzerine üst kata çıkamayınca kendisini itfaiyenin şişme brandasının üzerine atladı.
KONVOYDA BÜYÜK ACI
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, önceki gün sünnet düğünü olan 4 yaşındaki Bozan Uyguner'e elbiselerini giydiren ailesi, düğün konvoyu hazırladı. Konvoya katılanlar araçlara bindiği sırada dayısı İbrahim D., önündeki Bozan Uyguner'i fark etmeden otomobili hareket ettirdi. Otomobil üstünden geçen çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bozan Uyguner, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
ALMAN 'HANS'TA
Almanya'da enerji krizi sağlık sistemini de olumsuz etkiledi. Sağlık sisteminin içinde bulunduğu kaos bizzat Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ten geldi. Alman Bakan enerji ve enflasyon krizinde ülkedeki hastanelerin iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi. Hastanelere daha fazla devlet yardımı yapılması konusunda 18 Ekim Salı günü Maliye Bakanı Christian Lindner ile görüşeceğini belirtti. Lauterbach, "Hastanelerin çok özel bir durumu olduğu açıktır. Burada hızlı ve gerçekten etkili reaksiyon göstermezsek kapanmalar olur" dedi. Bu arada benzer kriz Fransa'da da baş gösterdi. Enerji krizinin hastanelerdeki işleyişi yavaşlattığı öğrenildi.