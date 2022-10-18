3 saatlik korku! Antalya’da psikolojik sorunları olan doktor Emrah Ç. evin balkonunda annesini dövüp aşağı atmaya çalıştı

Konyaaltı ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 2. katında yaşayan 39 yaşındaki Emrah Ç., dün annesini darp etti. Ardından annesini balkondan atmaya kalktı. Yaşanan bu olay üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgele sevk edildi. Eve gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan Emrah Ç., annesi V.Ç.'yi bu kez balkonda darp etmeye başladı. Annesinin kitap, telefon, kredi kartları ve bir miktar parasını aşağıya attı. Hem kendi hem annesinin telefonunu balkon demirlerine vurup kıran Emrah Ç. için özel harekat ekiplerinden destek istendi. Özel harekat polisinin son görev yerinin Diyarbakır olduğunu söylemesi üzerine şahıs, "Oranın en sevdiğin şeyi ney?' diye sorması üzerine polis, 'ciğer' cevabını verdi. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir doktorluk mesleğini yapamadığı öğrenilen Emrah Ç., zaman zaman balkon demirlerinden aşağıya sarktı. Özel harekat polisleri kalkan ve koçbaşı ile binaya girdi. Özel harekat ekiplerinin kapıyı açması üzerine Emrah Ç., 2. kat balkonundan 1. kat penceresine indi. Burada da bir süre bekleyen Emrah Ç., ardından ekiplerin ikna etmesi üzerine üst kata çıkamayınca kendisini itfaiyenin şişme brandasının üzerine atladı.