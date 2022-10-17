Yarış sırasında attan düşüp yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren jokey Samet Erkuş yürümeye başladı

Yeşiloba Hipodromu'nda geçen yıl 18 Nisan'da 4 numaralı 'Luminary' isimli atın jokeyi Samet Erkuş, yarışın başlamasından yaklaşık 40 saniye sonra dengesini kaybedip düştü. Hastaneye kaldırılan Erkuş'un boynunda, kafatasında kırıklar belirlendi. Kariyeri boyunca 4 bin 843 yarışa çıkan ve 409 birincilik, 424 ikincilik, 439 kez de üçüncülük elde eden Erkuş, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 41 gün sonra gözlerini açtı. Taburcu edildikten sonra vücut fonksiyonlarını tekrar kazanmak için fizik tedaviye başlayan Erkuş, bir süre sonra konuşmaya ve destekle yürümeye başladı. Sağlığına kavuşan Erkuş, soluğu Adana Hipodromu'nda aldı.
'ÇOK HEYECANLIYIM'
Buradaki ahırda amcasının atı Pekalp ile buluşan Erkuş, kazadan 18 ay sonra ilk defa ata bindi. Mesleğini çok sevdiğini fakat sağlığının daha önemli olduğunu vurgulayan Erkuş, "Atları ve işimi çok seviyordum ama bu kaza beni mesleğimden kopardı. Bugün ata binince çok duygulandım. Atla ilgilenmek, öpmek, sevmek harikaydı. Jokeylik yapmasam da idmanlarda ata binmek istiyorum. Yarışları izliyorum. Atımla ilgileniyorum, çok heyecanlıyım" dedi.