Yarış sırasında attan düşüp yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren jokey Samet Erkuş yürümeye başladı





'ÇOK HEYECANLIYIM'

Buradaki ahırda amcasının atı Pekalp ile buluşan Erkuş, kazadan 18 ay sonra ilk defa ata bindi. Mesleğini çok sevdiğini fakat sağlığının daha önemli olduğunu vurgulayan Erkuş, "Atları ve işimi çok seviyordum ama bu kaza beni mesleğimden kopardı. Bugün ata binince çok duygulandım. Atla ilgilenmek, öpmek, sevmek harikaydı. Jokeylik yapmasam da idmanlarda ata binmek istiyorum. Yarışları izliyorum. Atımla ilgileniyorum, çok heyecanlıyım" dedi.

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