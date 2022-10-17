Doğuştan akondroplazi sendromlu Reyhan Polat halterde Türkiye şampiyonu oldu

Doğuştan akondroplazi sendromlu Reyhan Polat (29), çocukluk dönemini zor geçirdi. 12 yaşında boy uzatma ameliyatında 2 ayağına da platin takılan Reyhan Polat'ın boyu, 1 yıl süren tedavi sonrası 18 santim uzadı. 134 santimetre boyundaki Polat, Akdeniz Üniversitesi'nden mezun oldu. 4 yıl önce iş başvurusu için gittiği çağrı merkezinde tanıştığı kişinin yönlendirmesiyle halter sporuyla tanıştı. Ekrem Celil gözetiminde halter antrenmanlarına başladı. Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanan Reyhan Polat'ın yeni hedefi olimpiyat şampiyonluğu. Başarılı sporcu, "2018'de iş başvurusu yaparken hayatım değişti. İlk senemde Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa ikincisi oldum. Şimdi önümde dünya kupası, dünya şampiyonası ve olimpiyat var. Hedefim zirve" dedi.
ÖLÜME 3 METRE
Ankara'da Başkentray Sincan İstasyonu'nda facia teğet geçti. Dün sabah tren beklerken dengesini kaybederek raylara düşen bir kişi, 2 metre yüksekte bulunan platforma geri çıkamadı. Perondaki diğer yolcular, düşen kişiye yardım etti. Bu sırada istasyona giriş yapan tren, görevlilerin makinisti uyarmasıyla düşen kişinin bulunduğu yere yaklaşık 3 metre kala durduruldu. Düşen kişi yukarıya alınırken, tren seferine devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
BABA NİKAH!
Ordu'da Altınordu Belediyesi evlendirme memurlarından İmdat Elik'in kızı Neslihan, 36 yaşındaki Sadık Güllü ile Altınordu Öğretmenevi Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen törenle evlendi. Nikahı kıyarken gözyaşlarına hakim olamayan İmdat Elik, "Binlerce nikah kıydım ama kendi evladımın, ciğer paremin nikahını kıymak da bana nasip oldu. Heyecandan sesim titredi" dedi.