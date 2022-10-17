Doğuştan akondroplazi sendromlu Reyhan Polat halterde Türkiye şampiyonu oldu





DARMA'DUMAN'!

Kocaeli'de önceki gece Kansuz ailesinin evine gelen yakınları, kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi. Ekipler, kapıyı çilingirle açtı. İbrahim Kansuz'u, kızı Eylül Mina Kansuz'u (4) ve eşi Songül Kansuz'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibi, yaptıkları incelemede baba ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Songül Kansuz ise ağır yaralandı. Yapılan incelemelerde İbrahim Kansuz'un düzenek kurarak uyuşturucu kullandığı ve kızının da uyuşturucunun dumanından etkilendiği tespit edildi. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürülen ve buradaki tedavisinin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Songül Kansuz'un durumunun ağır olduğu belirlendi. Kansuz'un olay günü uyuşturucu mu kullandığı yoksa uyuşturucunun dumanından mı etkilendiği yapılan incelemenin ardından belirlenecek. Öte yandan çiftin diğer çocuklarının ise olay sırasında başka bir akrabasının evinde olduğu anlaşıldı.