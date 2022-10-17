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    Doğuştan akondroplazi sendromlu Reyhan Polat halterde Türkiye şampiyonu oldu

    Antalya’da 134 santimetre boyundaki Reyhan Polat, iş görüşmesinde tanıştığı kişinin yönlendirmesiyle haltere başladı. İlk yılında Türkiye şampiyonu oldu, yeni hedefi olimpiyat şampiyonluğu.

    ’İş’te şampiyon

    Doğuştan akondroplazi sendromlu Reyhan Polat (29), çocukluk dönemini zor geçirdi. 12 yaşında boy uzatma ameliyatında 2 ayağına da platin takılan Reyhan Polat'ın boyu, 1 yıl süren tedavi sonrası 18 santim uzadı. 134 santimetre boyundaki Polat, Akdeniz Üniversitesi'nden mezun oldu. 4 yıl önce iş başvurusu için gittiği çağrı merkezinde tanıştığı kişinin yönlendirmesiyle halter sporuyla tanıştı. Ekrem Celil gözetiminde halter antrenmanlarına başladı. Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanan Reyhan Polat'ın yeni hedefi olimpiyat şampiyonluğu. Başarılı sporcu, "2018'de iş başvurusu yaparken hayatım değişti. İlk senemde Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa ikincisi oldum. Şimdi önümde dünya kupası, dünya şampiyonası ve olimpiyat var. Hedefim zirve" dedi.



    ÖLÜME 3 METRE
    Ankara'da Başkentray Sincan İstasyonu'nda facia teğet geçti. Dün sabah tren beklerken dengesini kaybederek raylara düşen bir kişi, 2 metre yüksekte bulunan platforma geri çıkamadı. Perondaki diğer yolcular, düşen kişiye yardım etti. Bu sırada istasyona giriş yapan tren, görevlilerin makinisti uyarmasıyla düşen kişinin bulunduğu yere yaklaşık 3 metre kala durduruldu. Düşen kişi yukarıya alınırken, tren seferine devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



    BABA NİKAH!
    Ordu'da Altınordu Belediyesi evlendirme memurlarından İmdat Elik'in kızı Neslihan, 36 yaşındaki Sadık Güllü ile Altınordu Öğretmenevi Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen törenle evlendi. Nikahı kıyarken gözyaşlarına hakim olamayan İmdat Elik, "Binlerce nikah kıydım ama kendi evladımın, ciğer paremin nikahını kıymak da bana nasip oldu. Heyecandan sesim titredi" dedi.



        DARMA'DUMAN'!
        Kocaeli'de önceki gece Kansuz ailesinin evine gelen yakınları, kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi. Ekipler, kapıyı çilingirle açtı. İbrahim Kansuz'u, kızı Eylül Mina Kansuz'u (4) ve eşi Songül Kansuz'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibi, yaptıkları incelemede baba ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Songül Kansuz ise ağır yaralandı. Yapılan incelemelerde İbrahim Kansuz'un düzenek kurarak uyuşturucu kullandığı ve kızının da uyuşturucunun dumanından etkilendiği tespit edildi. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürülen ve buradaki tedavisinin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Songül Kansuz'un durumunun ağır olduğu belirlendi. Kansuz'un olay günü uyuşturucu mu kullandığı yoksa uyuşturucunun dumanından mı etkilendiği yapılan incelemenin ardından belirlenecek. Öte yandan çiftin diğer çocuklarının ise olay sırasında başka bir akrabasının evinde olduğu anlaşıldı.



        ÇEKİÇLİ VAHŞET!
        İstanbul Maltepe'de bir sitede bulunan 10 katlı binanın birinci katında korku filmleri aratmayacak bir cinayet yaşandı. Kamil Hakan Karabulut (56), 84 yaşındaki demans hastası annesine bakıcılık yapan bir çocuk annesi Nursel Bircan'la (39) tartışmaya başladı. Olayın büyümesiyle Karabulut, 8 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde Bircan'ın kafasına çekiçle vurdu. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bircan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



        17 ŞEHİRDE ARANIYOR
        İzmir'de Deniz Özarslan (36), 3 ay önce boşanma aşamasındaki eşi Ezgi'ye (31) tabancayla kurşun yağdırdı. Genç kadın, kurtarılamadı. Katil ise sırra kadem bastı. Bulunması için kadın dernekleri, aralarında İzmir'in de olduğu 17 şehirde duvarlara ve direklere 'Ezgi'nin katili aranıyor' yazılı afişler yapıştırdı.



            YÜZDE 'YÜZ' FACİA!
            İstanbul'da Doğan A, 7 ay önce ünlü estetik cerrah Sevgi Ekiyor'a 'İp Askısı' adlı tedavi yaptırdı. Cerrahi müdahalenin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen herhangi yüzündeki pürüz ve lekelerden kurtulamadı. Yüzü daha kötü olan genç adam, estetik merkezini arayarak parasını almaya çalıştı. Klinik görevlileri Doğan A.'nın kliniğe gelmesini istedi ancak o şehir dışında yaşadığı için dönüş yapamadı. Ekiyor hakkında şikayette bulunan Doğan A, "Dolandırıcılar siz zavallılara alışmışsınız. Milleti kandırmak sizin için çocuk oyuncağı değil mi? Benim paramı hemen gönderin yoksa orayı başınıza yıkarım." şeklinde mesaj gönderdi. Aldığı tehditler üzerine Ekiyor, hastasını savcılığa şikâyet etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Doğan A, hakkında soruşturma başlattı. Atakan IRMAK



            GURBETTE TECAVÜZ KABUSU
            Almanya Stuttgart'ta yaşayan 23 yaşındaki Selin E, 6 ay önce bir corona test merkezinden çıktı. Eve doğru gittiği sırada hayatının kabusunu yaşadı. Akşam 8 saatlerinde evine doğru ilerleyen Selin'e, Patrick N. isimli şahıs arkadan saldırdı. Onu ceketinden yakalayan N, bıçak zoruyla yaşadığı barakaya sürükledi. 24 saat boyunca tutulan talihsiz kız, defalarda tecavüze uğradı. Yaşadığı korkuyu anlatan Selin E, "İki eliyle boğazımı sıktı. Öldürmekle tehdit etti" dedi. Olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olan Patrick N, suçunu kabul etti. Tutuklandı.



            153 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 153 milyon 296 bin lira devretti. 5 bilenler 32 bin 725'er lira, 4 bilenler 924'er lira, 3 bilenler 42'şer lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                BİR KİŞİYE 2.1 MİLYON
                5+1 bilen bir kişi, 2 milyon 197 bin lira kazandı. 5 bilenler 5 bin 320'şer, 4+1 bilenler 514'er, 4 bilenler 38'er, 3+1 bilenler 25'er, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 5'er lira alacak.

                ALMAN HESABI!
                Almanya enerji krizi yüzünden yeni önlemler aldı! Oteller müşterilerinden ısıtma için ek ücret talep etmeye başladı.

                CEVAP MEKTUPTA
                Samsun'da İlklima Naz Akbörü, sırra kadem bastı. Polis yol kenarında cesediyle karşılaştı. Başından vurulduğu saptandı. Bıraktığı mektupta D.S. ile A.S.'yi suçladı. İki zanlı gözaltına alındı.

                SEVGİ EKİYOR DAVA BİÇİYOR
                İstanbul'da Doğan A., yüzündeki lekeler için Dr. Sevgi Ekiyor'a gitti. Sonuç alamayınca parasını talep etti. ÜNLÜ hekim ise "Beni tehdit ediyor" deyip mahkemeye verdi. A. hakkında 4 yıla kadar hapis istendi.

                'YUH'LAMUR!
                Havalar soğudu, ıhlamur altınla yarışır oldu. Kilosu 600 TL'yi buldu.

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                Haberler Yaşam Doğuştan akondroplazi sendromlu Reyhan Polat halterde Türkiye şampiyonu oldu
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