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    • Yaşam
    • 17.10.2022 01:46
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    • 17.10.2022 01:46
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    İzmir Buca'da 'yol verme' kavgasında kan aktı! 2'si ağır, 4 yaralı...

    İzmir'in Buca ilçesinde trafikte cereyan eden yol verme tartışmasında kan aktı... Kavgaya dönen münakaşada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. İşte tüm detaylar...

    Trafikte yol verme kavgası! Çok sayıda yaralı var

    İzmir'in Buca ilçesinde, trafikte yol verme tartışması sonucu çıkan kavgada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

    41 yaşındaki Ş.A'nın kullandığı otomobille seyir halindeyken, içerisinde 20 yaşlarındaki M.A. ve F.C.E'nin bulunduğu otomobil sürücüleri arasında Göksu Mahallesi 682 Sokak'ta yol verme tartışması çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Ş.A. ve araçta bulunan 17 yaşındaki oğlu Y.A. ile M.A. ve F.C.E. bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı.



    İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Tedavileri devam eden yaralılardan F.C.E. ile Y.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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