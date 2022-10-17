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    Adıyaman tarihi mekanlarıyla ziyaretçileri tarihte yolculuğa çıkarıyor

    Kommagene Krallığı’na başkentlik yapmış Adıyaman, tarihi mekanlarıyla ziyaretçilerine tarihe yolculuk yaptırıyor. Nemrut Dağı Ören Yeri başta olmak üzere kentin önemli bazı tarihi eserleri ve doğal güzellikleri şöyle...

    Tarihte yolculuğa çıkaran şehir

    NEMRUT DAĞI ÖREN YERİ
    Kommagene Kralı I. Antiochos'un yaklaşık 2 bin 150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik Dönem'in en görkemli kalıntılarından biri... İyi korunmuş durumdaki dev heykeller, kireçtaşı bloklarından yapılmış ve 8-10 metre yüksekliğe sahip. Bu dünyaca ünlü ören yeri, gün batımının izlenebileceği en güzel yerler arasında...



    ADIYAMAN MÜZESİ
    Konum olarak şehir merkezinde yer alıyor. Müzede arkeolojik, etnografik ve sikke olmak üzere üç koleksiyon mevcut. Kommagene Krallığı'nın çok sayıda eseri bu müzede sergileniyor.



    KARAKUŞ TÜMÜLÜSÜ
    Şehrin önemli gezi alanlarından biri. Kommagene krallık ailesinin kadınlarına ait bir anıt mezar. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki tümülüsün güneyinde dikili bulunan sütun üzerindeki kartal heykelinden dolayı yöre halkı tarafından 'karakuş' olarak anılmış ve literatüre bu isimle girmiş.



        PALANLI MAĞARASI
        Adıyaman'ın 10 kilometre kuzeyinde Adıyaman-Çelikhan-Malatya karayolu güzergahı, Palanlı Köyü sınırları içerisinde bulunuyor. M.Ö. 40 bin yıllarında kullanılmış doğal bir mağara. Duvarında bulunan ve halen fark edilebilen dağ keçisi figürü yalın kontur çizgilerle oluşturulmuş.



        GÖLBAŞI GÖLÜ
        Gölbaşı ilçesine adını veren göl, ilçe merkezinde. Doğal Sit Alanı olarak da tescillenen göl çevresinde kuş cenneti, mesire yerleri ve gezi parkurları var.



        GERGER KALESİ
        Kalenin tarihi Geç Hitit Beylikleri Dönemi'ne kadar dayanıyor. Kalenin içerisinde dükkanlar, su sarnıçları ve cami kalıntıları bulunuyor.



            CENDERE KÖPRÜSÜ
            Dünyanın en eski köprülerinden biri olan Cendere, Adıyaman'ın turistik gezi alanları arasında. İsmini Cendere Çayı'ndan alıyor. Roma İmparatoru Septimius Severus'un (MS 193-211) emriyle o tarihte Samsat'ta karargah kuran XVI. Lejyon tarafından yaptırılan köprü, harç kullanılmadan inşa edilmiş.



            ADIYAMAN ULU CAMİİ
            Dulkadıroğulları Beyliği zamanında yapılan cami daha sonra birçok kez onarım görmüş. Caminin 1863 yılında yaptırıldığını gösteren kitabe, minare kaidesinin doğuya bakan üst yüzeyinde bulunuyor. Aynı yerde altta kemer içinde bulunan bir başka kitabede caminin 1902 yılında restore edildiği anlaşılıyor.

            ESKİSARAY CAMİİ
            Adıyaman merkezinde bulunan Eskisaray Camii, köklü tarihiyle şehrin önemli kalıntıları arasında yerini alıyor. İbrahim Paşa tarafından inşa ettirilen cami, birçok defa onarım görmüş.

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