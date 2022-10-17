Adıyaman tarihi mekanlarıyla ziyaretçileri tarihte yolculuğa çıkarıyor





ADIYAMAN ULU CAMİİ

Dulkadıroğulları Beyliği zamanında yapılan cami daha sonra birçok kez onarım görmüş. Caminin 1863 yılında yaptırıldığını gösteren kitabe, minare kaidesinin doğuya bakan üst yüzeyinde bulunuyor. Aynı yerde altta kemer içinde bulunan bir başka kitabede caminin 1902 yılında restore edildiği anlaşılıyor.



ESKİSARAY CAMİİ

Adıyaman merkezinde bulunan Eskisaray Camii, köklü tarihiyle şehrin önemli kalıntıları arasında yerini alıyor. İbrahim Paşa tarafından inşa ettirilen cami, birçok defa onarım görmüş.

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