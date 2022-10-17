Adıyaman tarihi mekanlarıyla ziyaretçileri tarihte yolculuğa çıkarıyor

NEMRUT DAĞI ÖREN YERİ
Kommagene Kralı I. Antiochos'un yaklaşık 2 bin 150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik Dönem'in en görkemli kalıntılarından biri... İyi korunmuş durumdaki dev heykeller, kireçtaşı bloklarından yapılmış ve 8-10 metre yüksekliğe sahip. Bu dünyaca ünlü ören yeri, gün batımının izlenebileceği en güzel yerler arasında...
ADIYAMAN MÜZESİ
Konum olarak şehir merkezinde yer alıyor. Müzede arkeolojik, etnografik ve sikke olmak üzere üç koleksiyon mevcut. Kommagene Krallığı'nın çok sayıda eseri bu müzede sergileniyor.
KARAKUŞ TÜMÜLÜSÜ
Şehrin önemli gezi alanlarından biri. Kommagene krallık ailesinin kadınlarına ait bir anıt mezar. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki tümülüsün güneyinde dikili bulunan sütun üzerindeki kartal heykelinden dolayı yöre halkı tarafından 'karakuş' olarak anılmış ve literatüre bu isimle girmiş.