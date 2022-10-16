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    • Yaşam
    • 16.10.2022 20:40
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    • 16.10.2022 20:40
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    Mersin'de çalılıkta erkek cesedi bulundu

    Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, çalılıkta erkek cesedi bulundu. Cesedin Şevki K.'ya (58) ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mersin’de çalılıkta erkek cesedi bulundu

    Olay, ilçeye bağlı Korucak Mahallesi'nde meydana geldi. Çalılık ve kayalıkta hareketsiz bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin Şevki K. olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiği belirledi. Şevki K.'nın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Tarsus Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Mersin'de çalılıkta erkek cesedi bulundu
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