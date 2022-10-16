Erzurum’da icradan satılık mesken! Detaylar netleşti

Erzurum 3. İcra Dairesi tarafından Yakutiye'de bulunan 3+1 mesken icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan mesken için 633 bin 634 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan meskenin satış tarihi 28.11.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Erzurum İli, Yakutiye İlçe, GEZ Mahalle/Köy, 5517 Ada, 13 Parsel, no:16 A Blok Teras No:35 Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişi raporuna göre borç konusu taşınmaz brüt 175 m2 net 148 m2 olduğu ayrıca 35 m2 teras katının olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız bölüm mesken vasfındadır. Taşınmaz yaklaşık 20-25 yıllık bir yapı olup 4. sınıf A grubu yapılar statüsündedir. Fiziki özellikleri ise 3 oda 1 salon ,mutfak, banyo, ebeveyn banyo, giriş holü, wc, kiler ve terastan olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın duvarları sıvalı boyalı, tavan plastik boyalı, oda, salon döşemesinin laminant pare ıslak hacimlerin seramik olduğu yapıldığı tespit edilmiştir. Dairenin mutfak dolabının, banyo dolabının ve vestiyerinin olduğu tespit edilmiştir.

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